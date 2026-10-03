MXoN-Qualifikation: Frankreich vorn, Schweiz Platz 8, Deutschland Rang 12

Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse wurden in Ernée die Qualifikationsrennen zum Motocross der Nationen ausgetragen. Nach dem Start zum MXGP-Rennen hatten die französischen Fans am Gegenhang Grund zum Jubeln: Romain Febvre (Kawasaki) zog den Holeshot und übernahm die Führung vor dem Spanier Jorge Prado (KTM) sowie dem Slowenen Jan Pancar (KTM), der wie schon im Vorjahr beim Nationencross glänzte. Der belgische MXGP-Pilot Lucas Coenen (KTM) stürzte bereits in der ersten Kurve und musste seine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten. Am Ende erreichte er immerhin noch Platz 5.

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MXGP: SMX-Champion Prado voller Selbstvertrauen

Nach dem Lospech der spanischen Mannschaft musste Jorge Prado vom ungünstigen 31. Startplatz ins Rennen gehen. Als die 15-Sekunden-Tafel gezeigt wurde, hatte sich der SMX-Champion noch nicht einmal am Gatter platziert. Dennoch gelang ihm ein nahezu perfekter Start. In der ersten Runde kam Prado kurz von der Strecke ab, doch nachdem er seinen Rhythmus gefunden hatte, war der Spanier nicht mehr zu stoppen. Nach der Hälfte des Rennens überholte er Febvre und gewann mit 1,9 Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen. Jan Pancar, Alberto Forato und Lucas Coenen komplettierten die Top-5. Der US-Amerikaner Julien Beaumer belegte bei seinem ersten Renneinsatz mit einem 450er-Motorrad Platz 14. Der Schweizer Valentin Guillod (Yamaha) wurde Elfter. DMSB-Pilot Tom Koch (KTM) startete im Bereich der Top-10, fiel später aber auf Platz 15 zurück. Der Österreicher Michael Kratzer (Honda) kam auf Rang 21 ins Ziel.

MX2: Zwei Stürze von Sacha Coenen

Das belgische Leichtgewicht Sacha Coenen (KTM) zog den Holeshot zum MX2-Qualifikationsrennen und führte vier Runden lang. Ein Sturz in einer Bergabpassage warf ihn zunächst auf Platz 2 zurück. Lokalmatador Mathis Valin (Kawasaki) übernahm die Spitze und gewann mit 6,2 Sekunden Vorsprung vor dem Südafrikaner Camden Mc Lellan (Triumph).

US-Pilot Levi Kitchen (Kawasaki) zeigte ein starkes Rennen und kämpfte sich aus dem Bereich der Top-10 bis auf Platz 3 nach vorn. Der Schweizer MX2-Pilot Jeremy Seewer (KTM) profitierte am Ende von einem weiteren Sturz Sacha Coenens und wurde Sechster. Der österreichische EMX125-Champion Ricardo Bauer (KTM) erreichte einen guten 13. Platz. Valentin Kees (KTM) aus Deutschland erwischte keinen guten Start und rangierte zunächst im Mittelfeld. In den letzten drei Runden fiel er – offenbar nach einem Sturz – von Platz 14 auf Rang 19 zurück.

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Open: Herlings überlegen, Ludwig bester Deutscher

Lokalmatador Tom Vialle (Honda) zog im dritten Qualifikationsrennen der Open-Klasse den Holeshot. Noch in der ersten Runde ging MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings (Honda) am Franzosen vorbei und übernahm die Führung. Vialle behauptete Platz 2 bis zur Rennmitte, würgte dann jedoch seinen Motor ab und verlor die Position an den Belgier Liam Everts (Husqvarna). Vialles dritter Platz wurde am Ende zum Streichresultat der Franzosen – ein eindrucksvoller Beleg für die mannschaftliche Geschlossenheit des Gastgebers.

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Favoriten klar in Front

Frankreich wurde seiner Favoritenrolle in Ernée vollauf gerecht. Auch die Spanier dürften am Sonntag noch stärker sein, denn Startplatz 31 war in den Qualifikationsrennen ein echtes Handicap. Bei Belgien bleibt die Sturzanfälligkeit von Sacha Coenen der größte Unsicherheitsfaktor.

Schweiz auf Platz 8, Deutschland Zwölfter

Die Schweiz erreichte mit Platz 8 ein gutes Ergebnis. Das deutsche Team qualifizierte sich als Zwölfter direkt für die Hauptrennen. Besonders hervorzuheben war die Leistung von Noah Ludwig. Der als Ersatz für den verletzten Maximilian Spies nominierte KTM-Pilot erzielte mit Platz 8 das mit Abstand beste Resultat der DMSB-Mannschaft und kam direkt hinter US-Multichampion Cooper Webb (Husqvarna) ins Ziel. Auch Österreich schaffte als 19. und damit letztes Team den direkten Einzug in die Hauptrennen.

Ergebnis, Qualifikationsrennen MXoN, Ernée

Frankreich, 3 Punkte (2-1-3̶) Spanien, 5 (1-4-6̶) Belgien, 7 (5-7̶-2) Italien, 8 (4-8̶-4) Lettland, 10 (8̶-5-5) Niederlande, 10 (1̶0̶-9-1) USA, 10 (1̶4̶-3-7) Schweiz, 15 (1̶1̶-6-9) Australien, 16 (6-10-1̶2̶) Großbritannien, 19 (9-1̶6̶-10) Estland, 21 (7-14-1̶7̶) Deutschland, 23 (15-1̶9̶-8) Dänemark, 23 (12-11) Schweden, 25 (1̶3̶-12-13) Südafrika, 25 (2̶4̶-2-23) Kanada, 26 (1̶6̶-15-11) Slowenien, 27 (3-2̶6̶-24) Brasilien, 32 (1̶9̶-18-14) Österreich, 33 (2̶1̶-13-20) Finnland, 35 (20-2̶2̶-15) Slowakei, 35 (17-2̶7̶-18) Norwegen, 36 (2̶5̶-17-19) Tschechien, 38 (22-2̶3̶-16) Japan, 38 (18-20-3̶1̶) Irland, 42 (2̶3̶-21-21) Litauen, 46 (2̶7̶-24-22) FIM LATAM, 51 (26-2̶8̶-25) Marokko, 52 (3̶2̶-25-27) Mexiko, 55 (29-3̶2̶-26) Kroatien, 57 (28-29-3̶0̶) Island, 58 (3̶0̶-30-28) Ukraine, 60 (3̶1̶-31-29)

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