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Guillem Farres (Triumph) holt in Agueda seinen ersten Qualifikations-Sieg

Nach einem heftigen Crash des französischen Kawasaki-Werksfahrers Mathis Valin wurde das Rennen mit roter Flagge abgebrochen. Triumph-Werksfahrer Guillem Farres gewann mit einem Start-Ziel-Sieg.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Guillem Farres gewann das Qualifikationsrennen von Agueda
Guillem Farres gewann das Qualifikationsrennen von Agueda
Foto: Thoralf Abgarjan
Guillem Farres gewann das Qualifikationsrennen von Agueda
© Thoralf Abgarjan

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Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Portugal in Agueda: Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin war im Zeittraining der Schnellste und startete von Pole ins Quali-Race. Längenfelder qualifizierte sich mit 3,7 Sekunden Rückstand auf Platz 5.

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Zeittraining Agueda:

  1. Mathis Valin (F), Kawasaki, 2:10.709

  2. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +0.470

  3. Sacha Coenen (B), KTM, +1.686

  4. Guillem Farres (E), Triumph, +2.460

  5. Simon Längenfelder (D), KTM, +3.769

  6. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +8.067

  7. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +8.547

Rennabbruch nach Valin-Crash

Polesetter Mathis Valin zog den Holeshot und führte das Rennen vor Janis Reisulis und Sacha Coenen an. Reisulis übte von Anfang an Druck auf den Führenden aus. Der Franzose sprang an einem weiten Table zu weit, landete in den Bremswellen, flog über den Lenker ab und blieb am Boden liegen. Valin hatte Glück, dass er weder von seinem eigenen Motorrad noch von nachfolgenden Fahrern getroffen wurde. Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen. Valin wurde medizinisch versorgt und nach einigen Minuten konnte er den Ort des Geschehens auf eigenen Füßen verlassen. Zum Neustart konnte er nicht antreten.

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Erster Qualifikations-Sieg für Guillem Farres

Nach dem Neustart zog Guillem Farres den Holeshot vor Valerio Lata, Sacha Coenen, Liam Everts und Simon Längenfelder. In Runde 7 kämpfte sich Simon Längenfelder an Liam Everts vorbei und erreichte damit Platz 3. Sacha Coenen attackierte bis zum Schluss, kam aber nicht mehr nah genug an den führenden Guillem Farres heran, um ein Überholmanöver zu starten. Farres holte den ersten MX2-Qualifikations-Sieg in seiner Karriere mit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden. Simon Längenfelder hatte auf Platz 3 einen Rückstand von 4,8 Sekunden.

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MX2 Qualifikationsrennen, Agueda:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 24:40.965

  2. Sacha Coenen (B), KTM, +1.508

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, +4.822

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, +5.734

  5. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +12.024

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +13.188

  7. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +39.849

  8. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +41.555

  9. Julius Mikula (CZ), KTM, +42.900

  10. Valerio Lata (I), Honda, +43.955

  11. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +54.638

  12. Maxime Grau (F), Honda, +59.892

  13. Noel Zanocz (H), KTM, +1:10.803

  14. Ben Mustoe (GB), GASGAS, +1:17.890

  15. Ollie Colmer (GB), KTM, +1:23.694

WM-Stand:

  1. Sacha Coenen (B), KTM (440)

  2. Guillem Farres (E), Triumph (-40)

  3. Simon Längenfelder (D), KTM (-60)

  4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph (-61)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna (-79)

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Pos

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Guillem Farres

Placeholder - Racer

Guillem Farres

99

18

35:00,046

1:53,943

25

02

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

19

18

+11,717

1:53,703

22

03

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

26

18

+30,984

1:54,140

20

04

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

18

+34,502

1:54,440

18

05

Placeholder - Racer

Camden McLellan

Placeholder - Racer

Camden McLellan

8

18

+45,394

1:55,947

16

06

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

18

+50,426

1:56,756

15

07

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

18

+52,293

1:56,579

14

08

Placeholder - Racer

Kay Karssemakers

Placeholder - Racer

Kay Karssemakers

33

18

+1:20,236

1:58,320

13

09

Placeholder - Racer

Julius Mikula

Placeholder - Racer

Julius Mikula

20

18

+1:25,086

1:57,568

12

10

Placeholder - Racer

Jens Walvoort

Placeholder - Racer

Jens Walvoort

48

18

+1:56,275

1:59,431

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