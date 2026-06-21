Sacha Coenen (KTM) gewinnt Grand Prix of Italy, Probleme für Längenfelder

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Jeffrey Herlings (Honda): 1-2-Erfolg und Grand-Prix-Sieg in Montevarchi
Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den Grand-Prix of Italy mit einem 2-2-Ergebnis vor den beiden Triumph-Werksfahrern Guillem Farres und Camden Mc Lellan. Probleme für Simon Längenfelder.
Vor dem entscheidenden zweiten Lauf in Montevarchi begann es zu regnen, so dass die Strecke rutschig wurde. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) zog den Holeshot knapp vor Sacha Coenen, doch Coenen ging erneut volles Risiko und ging in Führung. Simon ging sehr vorsichtig ins Rennen und fiel schon in der ersten Runde mehrere Plätze zurück. Nach der ersten Runde war er von Platz 1 auf Platz 8 zurückgefallen. Doch es kam noch schlimmer.
WM-Leader Sacha Coenen führte, doch der Belgier konnte sich nicht absetzen. Polesetter Mathis Valin folgte ihm wie ein Schatten. Die Strecke wurde immer rutschiger und der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan rückte von Platz 4 aus immer näher. Er überholte Liam Everts, Mathis Valin und in Runde 10 Sacha Coenen.
Guillem Farres, der den ersten Lauf gewonnen hatte, stürzte in der ersten Runde und fiel bis außerhalb der Punkteränge zurück. Farres startete eine beeindruckende Aufholjagd und erreichte nach der Hälfte des Rennens die Top-10. In der zweiten Rennhälfte fuhr der Spanier bis auf den 5. Platz nach vorne. Mit einem 1-5-Ergebnis stand er auf dem zweiten Podiumsplatz.
Camden Mc Lellan gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 1,9 Sekunden vor Sacha Coenen. Coenen wurde mit einem 2-2-Ergebnis Tagessieger. Der Belgier konnte damit seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 41 Punkte ausbauen.
Simon Längenfelder wurde im zweiten Lauf zunächst bis auf Platz 8 und später erbarmungslos bis auf Platz 12 durchgereicht. 9 Punkte für Platz 12 bedeuteten, dass er jetzt in der WM-Tabelle mit 59 Punkten Rückstand zur Spitze auf Platz 4 zurückfiel. Er beendete den Grand-Prix of Italy mit einem 3-12-Ergebnis auf Gesamtrang 6. Simon Längenfelder befand sich besonders im zweiten Lauf weit von seiner normalen Form entfernt.
Sacha Coenen setzte sich an der Tabellenspitze mit einem Vorsprung von 41 Punkten weiter ab. Guillem Farres und Camden Mc Lellan gingen an Simon Längenfelder vorbei und verwiesen den deutschen Titelverteidiger auf Platz 4. Sein Rückstand beträgt nach 9 von 19 Events 59 Punkte.
Sacha Coenen (B), KTM, 2–2
Guillem Farres (E), Triumph, 1–5
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 7–1
Liam Everts (B), Husqvarna, 4–3
Mathis Valin (F), Kawasaki, 5–4
Simon Längenfelder (D), KTM, 3–12
Julius Mikula (CZ), KTM, 6–8
Maxime Grau (F), Honda, 9–7
Valerio Lata (I), Honda, 11–6
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 8–9
Sacha Coenen (B), KTM, 431
Guillem Farres (E), Triumph, 390 (-41)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 373 (-58)
Simon Längenfelder (D), KTM, 372 (-59)
Liam Everts (B), Husqvarna, 354 (-77)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 352 (-79)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 310 (-121)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 244 (-187)
Valerio Lata (I), Honda, 241 (-190)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 181 (-250)
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