Lacapelle-Marival: Guillem Farres (Triumph) gewinnt Lauf 1, Längenfelder P4

Grand Prix of France in Lacapelle-Marival, erster Lauf der MX2-Klasse: Die Strecke wurde vor dem Rennen kräftig bewässert, sodass sie an einigen Stellen besonders rutschig war. Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot vor Polesetter Mathis Valin (Kawasaki) und Guillem Farres (Triumph). Farres setzte sich noch in der ersten Runde gegen Valin durch und übernahm Platz 2. Sacha konnte sich in den ersten Runden deutlich vom Rest des Feldes absetzen, doch er ging wieder übers Limit und stürzte in der Schikane nach der Boxengasse, sodass Farres die Führung erbte und bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand gab.

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Sacha Coenen stürzte im ersten Lauf in Führung liegend Foto: MXGP-TV Sacha Coenen stürzte im ersten Lauf in Führung liegend © MXGP-TV

Coenen ging übers Limit

WM-Leader Simon Längenfelder startete im Bereich der Top-5 , doch er ließ sich von der Hektik der ersten Runden nicht irritieren, wartete ab und holte danach Schritt für Schritt auf. Nach dem ersten Crash von Coenen befand sich der Deutsche direkt am Hinterrad des Belgiers, der sich nach Kräften gegen Längenfelders Attacken zur Wehr setzte. Coenen kreuzte in Kamikaze-Manier die Linien, sodass Längenfelder zaubern musste und neben der Strecke landete, um eine Kollision zu vermeiden. Nachdem Längenfelder am wilden Belgier vorbei war, kassierte er Reisulis auf Platz 3. Sacha versuchte zu folgen, doch er stürzte erneut und fiel wieder einige Positionen zurück. Coenen beendete das Rennen nur auf Platz 8.

Der zweite Crash von Sacha Coenen in Lacapelle-Marival Foto: MXGP-TV Der zweite Crash von Sacha Coenen in Lacapelle-Marival © MXGP-TV

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Guillem Farres wird Laufsieger

An der Spitze kämpften Guillem Farren und Lokalmatador Mathis Valin um die Spitze. Längenfelder befand sich in Schlagdistanz, doch er fand keine Linie zum Überholen und steckte zunächst zurück. Damit ergab sich die Chance für Camden Mc Lellan (Triumph), der den Deutschen in der vorletzten Runde noch überholen konnte. Damit wurde Längenfelder etwas unglücklich Vierter.

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Lage an der Tabellenspitze

Mit Längenfelder auf Platz 4 und Sacha Coenen auf Rang 8 konnte Längenfelder seinen Vorsprung an der Tabellenspitze von 4 auf 9 Punkte ausbauen.

MX2-Lauf 1 Lacapelle-Marival:

Guillem Farres (E), Triumph, 34:00.275 Mathis Valin (F), Kawasaki, +3.461 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +5.721 Simon Längenfelder (D), KTM, +12.347 Liam Everts (B), Husqvarna, +18.966 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +24.731 Julius Mikula (CZ), KTM, +26.920 Sacha Coenen (B), KTM, +30.737 Maxime Grau (F), Honda, +36.714 Francisco Garcia (E), Kawasaki, +39.187

WM-Stand nach Lauf 1:

Simon Längenfelder (D), KTM, 267 Sacha Coenen (B), KTM, 258, (-9) Guillem Farres (E), Triumph, 236, (-31) Liam Everts (B), Husqvarna, 227, (-40)

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