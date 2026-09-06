Russell in Monza von Antonelli gedemütigt: Die neue Mercedes-Nummer 2

Für den sechsfachen GP-Sieger Ralf Schumacher steht fest: «Also wenn es noch Zweifel gab über die Fahrer-Status bei Mercedes, dann sind die nun ausgeräumt. Kimi Antonelli ist hier in Monza überragend gefahren, das ist eine Demütigung für George Russell.»

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Dabei schien für den Briten alles so einfach zu sein: Jeder ging davon aus, dass Pole-Mann Pierre Gasly für den Mercedes-Fahrer auf P2 kein echter Gegner sein würde und dass Kimi vielleicht unter die ersten Fünf kommen würde.

Aber nach 53 Runden war nicht Mercedes-Fahrer Russell der strahlende Sieger, sondern WM-Leader Kimi Antonelli – von Startplatz 19!

Russell wehrte sich mit Zähnen und Klauen gegen den unerbittlich aufrückenden Antonelli, aber es nützte alles nichts: Kimi hatte in einer virtuellen Safety Car-Phase frische Walzen abgeholt, damit war Russell wie ein Boxer im Ring, dem ein Arm auf den Rücken gebunden wird.

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George machte seinen Mercedes seeeehr breit, so breit, dass Antonelli in Kurve 1 sogar in den Kies rodelte, danach gab es klare Kante vom Mercedes-Kommandostand: «Sauber bleiben!»

Russell anerkennt: «Das war eine fabelhafte Leistung von Kimi. Als ich im frühen Stadium des Rennens mal einen Blick auf einen Videoschirm warf und die Reihenfolge sah, da erkannte ich Kimi auf P5. Genau an diesem Punkt war mir klar, dass er sich früher oder später da vorne einmischen würde.»

«Wir haben ein starkes Rennen gezeigt, aber zum Schluss hin waren meine Reifen am Ende. Ich bin ja so gut wie das ganze Rennen mit diesem einen Satz harter Walzen gefahren.»

«Ich versuche, das Positive zu sehen: Es läuft besser als vor der Sommerpause. Auch wenn ich heute nicht erreichen konnte, was ich mir vor dem Grand Prix vorgenommen hatte.»

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Kimi hat – und das war entscheidend in diesem Rennen – in der virtuellen Safety Car-Phase (Ausfall von Lance Stroll) frische Reifen abgeholt, so wie Max Verstappen auch, George Russell aber blieb draussen.

Der siebenfache GP-Sieger weiter: «Um ehrlich zu sein, ging ich davon aus, dass wir beide draussen bleiben würden. Ich war ein wenig überrascht davon, dass er an die Box fährt. Das war in jenem Moment für das Team wohl sehr schwierig zu entscheiden. Wenn es da um Sekunden geht, kannst du kaum sagen, ob es nun besser ist, frischen Gummi zu holen oder auf der Bahn zu bleiben. Und aus Team-Sicht machte es Sinn, die Chancen zu verteilen.»

«Letztlich war es so, dass Kimi Antonelli heute einen sagenhaften Speed hatte, er hat diesen Sieg vollauf verdient, und ich muss das mit Gelassenheit hinnehmen.»