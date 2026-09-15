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Nach Motocross-Verletzung: Ai Ogura gibt Comeback auf dem Red Bull Ring

Trackhouse-Ass Ai Ogura wird beim MotoGP-Event in Spielberg wieder auf seine Aprilia RS-GP steigen. Nach zwei verpassten Grands Prix steigt der Japaner in Österreich wieder in den Titelkampf ein.

MotoGP

Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Ende August hatte sich Ai Ogura beim Motocross-Training in der japanischen Heimat einen Bruch im Bereich des linken Daumens zugezogen. Danach reiste der Trackhouse-Pilot nach Barcelona, um sich dort operieren zu lassen. Aufgrund der Verletzung musste er die Grands Prix in Aragon und Misano auslassen.

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Am Dienstagabend gab das Trackhouse-Team bekannt, dass Ogura nach Spielberg reisen wird, um beim Großen Preis von Österreich sein Comeback zu geben. «Das SuperFile Trackhouse MotoGP Team freut sich, dass Ai Ogura nach seiner Operation vor dem Rennwochenende in Aragon vor drei Wochen und einer intensiven Reha-Behandlung in Barcelona nun nach Österreich reisen wird, um seinen Kampf um die Meisterschaft wieder aufzunehmen», hieß es am Dienstagabend in einem offiziellen Statement von Trackhouse. «Sofern er am Donnerstag die vorgeschriebene medizinische Untersuchung besteht, wird er wieder auf der RS-GP26 sitzen und bereit sein, nach einem Monat Pause wieder an seinen alten Speed heranzukommen.»

Ai Ogura meldet sich zurück im Titelkampf

Dass Ai Ogura die letzten beiden Rennwochenenden auslassen musste, war sehr bitter für ihn. Vor seiner Verletzung befand er sich nämlich mitten im Titelkampf. Er lag auf Platz 3 und hatte 37 Punkte Rückstand auf den damaligen WM-Leader Jorge Martin. Nach seinen zwei Doppelsiegen in Aragon und Misano hat mittlerweile Champion Marc Marquez (Ducati) die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Spanier hat vor dem Rennwochenende auf dem Red Bull Ring 274 Punkte auf seinem Konto. Ogura liegt derzeit mit 71 Zählern Rückstand auf Rang 6.

Im Artikel erwähnt

Es wird sich zeigen, ob Ogura in Österreich gleich wieder anknüpfen kann an seine Leistungen vor der Verletzung. Eines ist sicher: Durch die Rückkehr des Japaners wird der WM-Fight noch spannender – und MM93 hat wieder einen Gegner, den er nur schwer einschätzen kann.

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