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Bezzecchi (6.): «Kämpfen, solange es eine mathematische Chance gibt»

Werksfahrer Marco Bezzecchi erlebte in Sepang einen enttäuschenden MotoGP-Sonntag. Statt Marc Marquez anzugreifen, blieb nur die Verteidigung. Die Rempelei mit Ai Ogura nahm das Aprilia-Ass sportlich.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Positive zuerst: 2025 hätte Aprilia-Werksfahrer über einen Startplatz in der zweiten Reihe und Rang 6 im GP-Rennen gejubelt. Beim letzten Auftritt mit der RS-GP in der Hitze Malaysias hatte es für Racer aus Rimini nicht einmal ins Q2 gereicht, nun fuhr die Nummer von Rang 5 los. Beim Großen Preis kratze «Bez» in der Tropenhitze an den Top 10, 2026 wurde der WM-Dritter als Sechster abgewunken.

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Das vergaß Bezzecchi auch nicht bei der Nachbesprechung des Malaysia-GP: «Die Medaille hat zwei Seiten. Ich gebe zu, nach dem Sprint hatte ich mir schon noch etwas mehr erwartet, doch vergleichen wir das Resultat jetzt mit dem Vorjahr, haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht – wir haben also keinen so schlechten Job gemacht.»

In der Frühphase des GP-Rennens über 20 Runden schien es noch besser zu laufen. Bezzecchi robbte sich auf Platz 4 kurzzeitig näher an die Spitze heran, fuhr schneller als Dominator Marc Marquez. Doch die Wende kam schnell. Bezzecchi: «Zu Beginn des Rennens hat das Paket einige Runden gut funktioniert, aber es hat sich dann schnell gezeigt, dass die Temperatur am Vorderrad ein Problem werden wird. So kam es auch. Ich habe dann eher früher als später attackiert, war zumindest einmal an Alex vorbei. Doch als er wieder vorne war, da wusste ich schon, dass es das war mit der Fahrt nach vorne.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

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Im Finale ließ das Tempo immer weiter nach. Erst zog Ai Ogura nach einem kernigen Duell vorbei. Bezzecchi zu dem Zweikampf, bei dem die beiden RS-GP aneinandergerieten und der den Italien formell als letzten Aprilia-Piloten auf der Strecke zurückließ: «Fakt ist, dass Ai in dieser Phase des Rennens schneller war – er hätte mich so oder so überholt. Allerdings glaube ich, ein Manöver mit Berührung hätte nicht sein müssen. Sauer bin ich deswegen aber nicht, so etwas ist eben auch Teil unseres Sports.»

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Kurz vor Schluss wurde Marco Bezzecchi dann auch noch KTM-Tech3-Pilot Enea Bastianini auf Rang 6 verdrängt. «Bez» konnte den schwachen Endspurt erklären: «Um meinen angeschlagenen Vorderreifen zu schonen, bin ich langsamer in die Kurven rein, aber härter rausgefahren. Damit habe ich dann ganz zum Schluss auch noch den Hinterreifen ruiniert.»

Aufgeben ist keine Option

Realistisch, aber zugleich kämpferisch kommentierte der Italiener den herben Rückschlag mit Blick auf den WM-Tabellenstand: »Natürlich tut das Ergebnis nicht gut, in der jetzigen Phase der Weltmeisterschaft muss man schwache Resultate unbedingt vermeiden. Es wird also sehr schwer werden. Aber zugleich werden wir weiterhin alles geben. Solange es eine mathematische Chance auf den Titel gibt, kämpfen wir.»

Die Faktenlage ist erdrückend: Marc Marquez hat seinen Vorsprung jetzt auf den besten Aprilia-Piloten Jorge Martin auf 44 Punkte vergrößert. Drei Runden vor Schluss der 2026er-Kampagne fehlen Marco Bezzecchi 67 Punkte auf «MM93».

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Marc Márquez

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Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

20

40:14,236

1:59,420

34

02

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Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

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1:59,777

19

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23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

06

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

07

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Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

20

+17,724

1:59,727

9

08

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Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

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Red Bull KTM Factory Racing

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+23,729

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10

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Franco Morbidelli

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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