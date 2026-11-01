Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jack Miller fürchtet Exempel in Katar: «Jeder weiß, wo wir uns aufhalten!»

Der Widerstand im Fahrerfeld gegen das MotoGP-Event in Katar wird größer und die Zeit drängt. Pramac-Pilot Jack Miller formulierte nach dem Malaysia-GP die Ängste, die im Fahrerlager umgehen.

MotoGP

Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold and Goose Photography
Jack Miller
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Im Sprintrennen am Samstag sorgte Jack Miller für eine Kuriosität, als der Pramac-Pilot die Box ansteuerte, um sein Motorrad zu tauschen, sein Arbeitsgerät aber noch nicht bereitstand. Im Grand Prix Sonntag blieb dem Australier eine derartige Blamage erspart, jedoch aus anderem Grund: «Jackass» war im Sonntagsrennen überwiegend auf den letzten Plätzen unterwegs und beim Fallen der Zielflagge auf dem Rang 16.

Werbung

Werbung

Der Frust nach dem Rennen war unüberhörbar beim Mann mit der Nummer 43: «Ich hatte von Beginn bis zum Ende des Rennens keinen Grip und in der ersten Kurve war es wie auf Glatteis zu fahren. Ich habe mehrere Motor-Mappings durchprobiert, bis Pecco Bagnaia an mir vorbeiging.» Den Italiener hatte Miller in der neunten Runde zunächst hinter sich lassen können. «Am Ende des Rennens war ich leichte Beute, für mich war nichts mehr zu holen.» Millers Platzierung war die letzte unter den gewerteten Piloten, Punkte konnte der MotoGP-Abgänger keine verbuchen.

Das dominierende Thema in Malaysia war aber ebenfalls das anstehende nächste MotoGP-Event in Katar. Die politische Lage im Nahen Osten ist dauerhaft sehr angespannt. Der Widerstand im Fahrerfeld gegen eine Durchführung des Rennwochenendes auf dem Lusail International Circuit ist immens. Miller: «Von uns wollen 19 Fahrer nicht dort antreten, ich will ebenfalls nicht fahren. Wenn man sich mit der Hälfte der Menschen im Fahrerlager unterhält, dann wollen auch die dort nicht sein.» Der 31-Jährige formulierte die Ängste, die unter Piloten und Teammitgliedern herrschen: «Jeder weiß, wo wir uns um eine bestimmte Uhrzeit aufhalten. Wir können nicht verheimlichen, wo wir sind, wenn jemand beispielsweise ein Exempel statuieren will.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Jack Miller: «Man sollte uns nicht zwingen dürfen, zu fahren, wo wir nicht fahren wollen»

Die Zeit drängt: «Mein Flug geht morgen. Bislang waren wir ruhig, nun haben wir unsere Meinung klar und deutlich gemacht und uns so gut es geht zusammengetan. Wir müssen abwarten, welche Entscheidung daraus folgt.» Der zehnfache Rennsieger formulierte gleichzeitig die Furcht vor Sanktionen der Veranstalter für die Königsklassen-Piloten: «Sie können uns finanziell und sportlich, beispielsweise über unsere Rennlizenzen, angreifen, und ich will auch nicht, dass mein Team Nachteile erfährt. Man sollte uns aber nicht zwingen dürfen, zu fahren, wo wir nicht fahren wollen. An einem solchen Schauplatz ein Event mit globaler Reichweite zu veranstalten, ist nicht schlau. Wenn jemand glaubt, dass es sicher ist und wir dort fahren sollten, dann sollte die Person dafür mit ihrem Namen bürgen.»

TV-Programm

Zwei Stunden nach dem Fallen der Zielflagge in Malaysia gab Yamaha bekannt, den Großen Preis von Katar wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten auszulassen. Dies gilt sowohl für das Werksteam als auch für Pramac – Jack Miller und Toprak Razgatlioglu stehen bei Yamaha direkt unter Vertrag und beide Piloten haben Werksmotorräder der Japaner. Somit werden in Katar zumindest Fabio Quartararo, Alex Rins und Miller nicht dabei sein. Toprak Razgatlioglu musste aufgrund seiner Schulterverletzung die Saison ohnehin vorzeitig beenden.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Training

  8. Freies Training

  9. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

20

40:14,236

1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+6,759

1:59,777

19

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

06

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

07

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

20

+17,724

1:59,727

9

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+17,790

2:00,050

13

09

33

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

20

+23,729

2:00,265

10

10

21

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+25,097

2:00,351

6

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM