Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Pecco Bagnaia nach weiterem Desaster: «Konnte in keiner Runde Gas geben!»

Der Grand Prix in Sepang endete für Pecco Bagnaia auf Rang 13. Nach Platz 6 im Sprint kamen am Sonntag nur drei Fahrer hinter dem Ducati-Piloten ins Ziel. Der zweifache MotoGP-Weltmeister resigniert.

MotoGP

Pecco Bagnaia vor Iker Lecuona
Pecco Bagnaia vor Iker Lecuona
Foto: Gold and Goose Photography
Pecco Bagnaia vor Iker Lecuona
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Als «gute Gelegenheit, noch einmal Spaß zu haben» hatte Francesco Bagnaia das MotoGP-Event in Sepang im Vorfeld bezeichnet. Der Ducati-Werkspilot war auf dem malaysischen Kurs in der Vergangenheit seit jeher stark, und am Samstag im Sprintrennen folgte Rang 6 vom zehnten Startplatz.

Werbung

Werbung

Der Grand Prix am Sonntag endete für den Italiener auf Rang 13, während Ducati-Lenovo-Teamkollege Marc Marquez mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung WM-Titel machte. Für «Pecco» keine Überraschung: «Der Grand Prix lief exakt wie von mir erwartet – nicht besser und nicht schlechter. Am Samstag im Sprintrennen hatten wir Glück, dass es anfing zu regnen.» Im Sonntagsrennen waren die Wetterbedingungen für alle vorhersehbarer. Den Verschleiß des Hinterreifens im Rahmen zu halten, sei notwendig gewesen, so Gigi Dall’Igna in einer Teamaussendung. Von seinem Fahrer mit der Nummer 63 klang das so: «Ich habe vom Start weg versucht, mir die Performance des Reifens einzuteilen, aber nach fünf Runden war mein Hinterreifen am Ende. Ich musste mich darauf konzentrieren, überhaupt das Rennen beenden zu können.»

Bagnaia: «Ich konnte in keiner Runde richtig Gas geben»

Für den zweifachen MotoGP-Weltmeister ein Schock: «Ich konnte in keiner Runde richtig Gas geben. Meine letzte Runde war eine 2:05,1 min. Das ist nicht zu fassen für mich, denn ich weiß, wozu ich auf diesem Kurs eigentlich in der Lage bin.» Im Vorjahr gewann Bagnaia das Sprintrennen in Malaysia. Sein Motorrad sei der entscheidende Unterschied für den 29-Jährigen im Vergleich zum Vorjahr. Bagnaias Ziel für den Rest der laufenden Saison ist entsprechend niedrig gesteckt: «Überleben!»

Im Artikel erwähnt

Nächste Woche geht es mit dem Katar-GP weiter. Stand heute findet das Event in der Wüste von Doha statt, allerdings nicht mit allen Teams und Fahrern. Yamaha gab am Sonntag kurz nach dem MotoGP-Rennen in Sepang bekannt, den Großen Preis von Katar wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten auszulassen. Für den Rest wird es ein normales Rennwochenende werden. «Es wird so laufen, als wäre alles normal. Wir werden ein breites Lächeln aufsetzen und fahren», meinte Bagnaia. Unterdessen haben die Fahrer vom Veranstalter Sicherheitsgarantien erhalten. Bagnaia: «Wir haben fast alles bekommen, was wir gefordert haben. Es stehen noch ein paar Dinge aus, aber die werden wir niemals kriegen.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Training

  8. Freies Training

  9. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

20

40:14,236

1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+6,759

1:59,777

19

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

06

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

07

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

20

+17,724

1:59,727

9

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+17,790

2:00,050

13

09

33

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

20

+23,729

2:00,265

10

10

21

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+25,097

2:00,351

6

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM