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Boxenverbot beim Pirelli-Test: Jorge Martin hofft auf eine zweite Chance

Nach zwei extremen MotoGP-Wochenenden in Serie hofft das Aprilia-Werksteam in Assen auf sportlich starke Aussagen. Jorge Martin bemüht sich vor dem Assen-GP um Ruhe, laute Ansage fielen aus.

MotoGP

Jorge Martin fehlen vor Assen acht Punkte auf die WM-Spitze
Jorge Martin fehlen vor Assen acht Punkte auf die WM-Spitze
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin fehlen vor Assen acht Punkte auf die WM-Spitze
© Gold and Goose

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Für das Aprilia-Werksteam waren es mehr als nur ereignisreiche Woche. Statt von rennsportlichen Großtaten zu berichten, war viel mehr die Krisen-Kommunikations-Abteilung im Einsatz. In Ungarn hatte Jorge Martin sich selbst und weitere Aprilia-Asse aus dem Grand Prix entfernt, in Brünn sorgte Marco Bezzecchi mit zwei Nullnummern und der unrühmlichen Marshall-Attacke für Negativ-Schlagzeilen. Das Beste aus Aprilia-Sicht an den letzten beiden GP-Events war noch, dass die Bezzecchi und Martin weiter an der Spitze der WM-Tabelle stehen.

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Doch die bereits komfortable Führung ist empfindlich geschrumpft. Während Jorge Martin bis auf acht Punkte an Bezzecchi heranrückte, fehlen Marc Marquez nach zwei Doppelsiegen nur noch 40 Punkte, wohlgemerkt auf Tabellenführer Marco Bezzecchi.

Teamkollege Jorge Martin hielt sich bei der Ankunft in den Niederlanden bedeckt. Der Spanier verkniff sich vor dem zehnten GP-Event jede Provokation oder kritische Aussage. Auch die Tatsache, dass man Martin beim 850er-Test am vergangenen Montag ausgeschlossen hatte, schien den Werksfahrer nicht zu belasten. Martin: «Ich wusste ja dass ich am Montag keinen Zugang zur Box hatte. Natürlich hätte es mich interessiert – aber so habe ich mich ein wenig mit Fermin (Aldeguer) unterhalten. Er meinte, dass die Pirelli-Reifen schon deutlich anders funktionieren. Ich hoffe alle Piloten werden die Chance, damit zu testen, gerne auch noch mit den 1000er-Bikes. Es wäre einfach gut ein Gefühl zu bekommen. Alles andere wäre schon ein Nachteil vor dem Start der neuen Saison.»

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Dass Aprilia nur Stunden zuvor Pecco Bagnaia als Teamkollege von Marco Bezzecchi bestätigte, bedeutete zugleich den Ausstieg Martins am Ende der laufenden Saison. Einen Kommentar zum Fahrermarkt gab es nicht, für Jorge Martin geht es nun darum das Aprilia-Projekt bestmöglich zu beenden – um sich dann der Yamaha-Familie anzuschließen. Durchaus interessant: Teamkollege wird dann Ai Ogura, der Martin beim letzten Event in Brünn klar im Griff hatte und der in den Augen des «Martinators» zudem einen «komplett anderen Stil fährt.»

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Realistisch blickt Jorge Martin vor den Rennen auf der ältesten Strecke im GP-Kalender auf den Kampf gegen die Ducati-Piloten, die in den letzten Rennen gleichgezogen haben. «Es war irgendwie klar, dass Ducati zurückkommt. Es ist ein enger Wettkampf. Ich denke, wenn wir so wie bisher weiterarbeiten und unsere Basis noch weiter verbessern, dann bleibe ich bei der Aussage zu Beginn des Jahres – es ist möglich bei jedem Rennen ums Podest zu kämpfen.»

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1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

180

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

172

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

157

4

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

140

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

134

6

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

132

7

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

127

8

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

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