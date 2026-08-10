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Nach schwerem Barcelona-Crash: Johann Zarco (Honda) wieder auf dem Motorrad

LCR-Honda-Routinier Johann Zarco bereitet sich derzeit intensiv auf sein MotoGP-Comeback vor. Kürzlich trainierte der Franzose bei einer privaten Session auf einem Supermoto-Bike.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Johann Zarco beim Training mit dem Supermoto-Bike
Johann Zarco beim Training mit dem Supermoto-Bike
Foto: Johann Zarco
Johann Zarco beim Training mit dem Supermoto-Bike
© Johann Zarco

Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP-WM geht ab dem 28. August mit dem Grand Prix im MotorLand Aragon in Spanien weiter. Dort ist LCR-Honda-Pilot Johann Zarco noch nicht dabei. Der 36-jährige Franzose wird wegen seiner schweren Knieverletzung von Barcelona im Mai seit dem Event in Mugello vom britischen Haudegen Cal Crutchlow (40) vertreten, der selbst mehrere Jahre bei LCR fuhr.

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Zarco hat sich vor einigen Tagen erstmals seit seinem Crash auf das Motorrad gewagt und in Andorra auf einem Honda-Supermoto-Bike trainiert. Der zweifache Moto2-Weltmeister ist ungeduldig, er kann sein Comeback auf der MotoGP-Honda nicht mehr erwarten – er muss aber seinen Tatendrang weiter zügeln. «Vergangene Woche ging es für mich zurück auf das Motorrad. Ich fuhr ein Supermoto-Bike, damit es von der Körperposition her angenehmer ist. Ich habe dabei Schritt für Schritt mein Knie getestet», berichtete Zarco.

Geduld ist das Zauberwort

Die Freude war bei Zarco herauszuhören: «Es war sehr erfreulich, einige Runden zu fahren und meinen Körper wieder auf das Fahren einzustimmen. Ich bin darauf fokussiert, die richtigen Dinge zu tun und die Intensität der Sessions gut zu steuern, denn es können Schmerzen auftreten und das Knie kann erneut anschwellen, was aber normal ist in dieser Phase.»

Im Artikel erwähnt

«Das Knie muss Schritt für Schritt trainiert und stimuliert werden. Es ist ganz wichtig, die Schwellung dabei vorsichtig zu managen, damit der Heilungsprozess ordentlich verläuft», so Zarco weiter. «Ich kann sagen, dass ich happy bin. Ich gehe die Sache mit Geduld an – das ist das Wichtigste bei dieser Herausforderung. Das Ziel lautet immer noch September und ich arbeite hart, um dies in bestmöglicher Verfassung zu erreichen.»

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