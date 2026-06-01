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Garrett Gerloff (Kawasaki): «Die Bimota-Piloten sind meine Referenz»

In seiner zweiten Superbike-Saison mit Kawasaki kommt Garrett Gerloff immer besser in Fahrt. Mit einem besseren Qualifying wäre für den Texaner im MotorLand Aragón mehr drin gewesen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Platz 6 war das Aragon-Highlight von Garrett Gerloff
Platz 6 war das Aragon-Highlight von Garrett Gerloff
Foto: Kawasaki
Platz 6 war das Aragon-Highlight von Garrett Gerloff
© Kawasaki

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Nach Yamaha und BMW ist die Kawasaki ZX-10RR das dritte Motorrad, mit dem Garrett Gerloff die Superbike-WM bestreitet. Ein Podestplatz mit der Ninja fehlt dem 30-Jährigen noch, doch das scheint trotz starker Konkurrenz in diesem Jahr möglich zu sein. Platz 4 im ersten Lauf in Most ist sein bisher bestes Finish.

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Obwohl die fast einen Kilometer lange Gerade der Kawasaki nicht entgegenkommt, rechnete sich Gerloff auch für Aragón starke Ergebnisse aus. Als Elfter der Superpole und mit den Plätzen 9, 12 und 6 endete das sechste Saisonmeeting etwas unter seinen Erwartungen.

«Ich hatte das Gefühl, dass es ein guter Tag für uns war und dass ich wirklich gut gefahren bin», erzählte der US-Amerikaner am Samstag. «Ich bin in der Superpole meine bisher beste Runde gefahren. Es gab also positive Aspekte, aber es war als würden alle anderen Fahrer es noch besser machen. Mein Start war solide und am Ende habe ich den neunten Platz erreicht. Wir hätten uns sicher gerne etwas weiter vorn platziert, aber ich denke, wir können mit einem Platz unter den Top-10 auf einer so schwierigen Strecke zufrieden sein.»

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Willkommen in Aragón
Willkommen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Mackenzie und Van der Mark
Mackenzie und Van der Mark
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Bassani und Gerloff
Bassani und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Bridewell und Baldassarri
Bridewell und Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona und Sam Lowes
Iker Lecuona und Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Aragón
© Gold & Goose

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Weil Gerloff für gewöhnlich erst nach einigen Runden in Schwung kommt, war das kurze Superpole-Race über nur 10 Runden eine Herausforderung. Nur mit einem Top-9-Finish hätte er seine Startposition für den zweiten Lauf verbessern können.

«Der Sonntag war gar nicht so schlecht, aber ich bin einfach frustriert über das Sprintrennen», ärgerte sich der Kawasaki-Pilot. «Im zweiten Rennen hatte ich einen besseren Start und konnte das Tempo hochhalten und näher an die Bimota-Fahrer Axel und Alex herankommen. Aber ich hatte mir an diesem Wochenende trotzdem mehr erhofft. Abgesehen von den ersten zwei bis drei Runden war meine Pace in den Rennen stark.»

Gerloff weiter: «Axel und Alex sind meine Messlatten. Ich hatte das gesamte Wochenende über eine ähnliche Pace wie die beiden, aber das Qualifying ist mein verdammtes Problem. Seit sechs Jahren frage ich mich, warum ich es nicht besser hinbekomme. In der Superbike-WM geht es aber mittlerweile so eng zu, dass einem ein schlechter Start oder eine schlechte Startposition das Rennen versaut. Nur Fahrer wie Bulega oder Lecuona können auch von weiter hinten startend nach vorn kommen.»

Nach sechs von zwölf Superbike-Meetings belegt Gerloff mit 85 Punkten den zehnten WM-Rang.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

32:50,074

1:48,971

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,786

1:49,126

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

18

+6,506

1:49,219

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+12,413

1:49,767

13

05

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+16,317

1:49,691

10

07

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

18

+18,023

1:49,837

9

08

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

18

+18,530

1:49,905

8

09

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

18

+18,974

1:49,880

7

10

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

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+19,824

1:49,972

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