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Bittere Realität für Honda-Pilot Joan Mir (12.): «Eine Startreihe verloren»

Ex-Weltmeister Joan Mir holte sich im MotoGP-Rennen von Mugello Platz 12, sprach danach über ein Manöver von Raul Fernandez und die Mankos bei der Entwicklungs-Aufholjagd von Arbeitgeber Honda.

MotoGP

Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
© Gold & Goose

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Honda-Fahrer Joan Mir sicherte sich in Mugello am Sonntag vier WM-Punkte für Platz 12. Der 28-jährige Spanier fand sich in der zweiten Hälfte des Rennens in Gesellschaft seiner beiden Honda-Markenkollegen Diogo Moreira und Luca Marini – am Ende musste er Rookie Moreira ziehen lassen.

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Mir kam als 15. aus der ersten Runde retour, von da war er auch losgefahren. «Ich hatte zwei schlechte Starts hier in Mugello. Ich habe jeweils eine Reihe eingebüßt», stellte Mir klar. «Die Drehzahl ging in den Keller. Ich habe dann aber in diesem Moment nicht überreagiert, sondern Schritt für Schritt begonnen zu überholen. Ich wusste, dass das Beste war, was wir hier erreichen können, ein Platz um die Top-10 war. Ich habe dann die Gruppe mit Brad und Diogo Moreira erreicht und war etwas schneller. Am Ende in den letzten drei Runden war mein Reifen hinüber, ich habe für den Speed bezahlt. Die Jungs haben wieder gekontert – es war ein netter Fight. Es war es aber auch nicht wert, mehr zu riskieren. Ich musste das so handhaben.»

Mir sagte zu seiner künftigen Marschrichtung: «Wenn es um ein ganz großes Ding geht, dann muss ich 110 Prozent reinlegen, sonst aber das Motorrad sicher nach Hause bringen und einfach nur Punkte holen. Ich habe schon einige Nuller geliefert in den ersten Rennen. Das war jetzt auch etwas für das Selbstvertrauen.» Und Mir skizzierte seine und die Lage der Honda-Kollegen wie folgt: «Das Szenario ist so: Bei den Tests bekommen wir jetzt nichts neues von den Teilen her – die anderen Hersteller schon. Die verbessern sich dann auch. Wenn das so weiter geht, werden wir weiter weg sein.»

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Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
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Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

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Hartes Manöver von Rivale Raul Fernandez

Mir, der mit Gresini-Ducati in Verbindung gebracht wird, macht sich keine Illusionen: «Solche Strecken wie Mugello zeigen auch den Performance-Rückstand gegenüber Aprilia, Ducati und KTM. So einfach ist das. Ich hoffe, dass die Piste in Balaton etwas besser sein wird für mich, da gibt es mehr harte Bremspunkte – vielleicht kann ich da ein wenig den Unterschied machen.»

Dann ging es auch noch um die Attacke, die Landsmann Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) auf seiner Aufholjagd setzte. «Er hat mich am Limit überholt», stellte Mir fest. «Er ist aber in der Position, solche Dinge zu tun. Er ist in einer schweren Situation und fährt auch um einen Vertrag.» Mir sah auch ein: «Das ist normal, wenn ein Fahrer auf Platz 12 fährt. Er ist schneller als wir auf dieser Piste. Ich denke nicht, dass es etwas ist, was wir nicht schon zuvor gesehen haben. Es ist normal, dass man da dann dieses Mehr an Selbstvertrauen hat.»

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+21,366

1:46,488

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