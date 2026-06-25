Di Giannantonio zu Holeshot-Devices: «Vielleicht habe ich mich geirrt»

Nach zweimal Platz 4 in Brünn, will VR46-Ass Fabio Di Giannantonio in Assen wieder um Siege und Podestplätze kämpfen. Von der niederländischen Traditionsstrecke ist der Ducati-Pilot sehr angetan.

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«Es ist eine fantastische Rennstrecke, ich liebe sie. Es ist eine der geschichtsträchtigsten Pisten im Kalender», schwärmte der Italiener am Donnerstag vor dem Rennwochenende. «Sie ist sehr schnell, man kann hier schöne Kämpfe austragen und an vielen Stellen überholen. Ich genieße es sehr, hier zu fahren.»

Dennoch konnte Di Giannantonio in Assen in der Königsklasse noch keine Top-Resultate erzielen. «Mein bestes Ergebnis stammt aus der Moto3, es war ein zweiter Platz. Wir arbeiten daran», schmunzelte «Diggia». «Was uns letztes Jahr gefehlt hat, haben wir für dieses Wochenende verbessert. Ich glaube, dass wir hier einen guten Job machen können, zudem passt die Strecke gut zu meinem Fahrstil und zu meinem Motorrad. Ich habe keine Sorgen, dass ich nicht schnell sein werde.»

Ab dem Assen-GP ist bei den MotoGP-Bikes das Holeshot-Device verboten. Ist Di Giannantonio überrascht, dass die Verbannung der Startvorrichtung nun so schnell erfolgte? «Ich habe das erwartet, denn wenn darüber intensiv diskutiert wird, dann wird es auch umgesetzt. Ich habe meine Meinung dazu geäußert, ich respektiere aber auch diese Entscheidung – es ist für alle gleich. Wir versuchen, aus dieser Regelung das Maximum herauszuholen.» Der VR46-Pilot zählt nicht zu den Fahrern, die das Holeshot-Device so schnell als möglich entfernen wollten. «Ich sagte nur, dass für mich beide Devices relativ sicher sind. Sie sehen das anders. Vielleicht habe ich mich aber geirrt, was okay für mich ist.»

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Worauf Di Giannantonio den Fokus legt

Ein Punkt, bei dem Di Giannantonio in diesem Jahr immer wieder Schwierigkeiten hatte, waren die Starts oder die ersten Rennrunden. Wird er darauf in Assen und bei den nächsten Rennen den Fokus legen? «Ich arbeite sehr viel an den ersten Runden und ich versuche, gleich in den ersten beiden Runden einen guten Rhythmus zu haben – damit ich immer vorne dabei bin. Daran werde ich weiterarbeiten», bestätigte der 27-Jährige.

Di Giannantonio liegt derzeit in der Gesamtwertung auf Platz 3. Auf WM-Leader Marco Bezzecchi hat er 23 Punkte Rückstand. Bei den letzten beiden Rennwochenenden in Ungarn und Tschechien strauchelten die Aprilia-Werksfahrer. «Ich glaube, dass Aprilia hier dabei sein wird. Wenn du so schnell bist, bist du immer da», winkte der Ducati-Pilot ab. «Mir ist klar, dass sie in Brünn nicht aufzeigen konnten, aber sie werden das gesamte Jahr schnell sein. Sie haben auch allen bewiesen, dass wenn sie schlecht in ein Wochenende starten, sie die Situation drehen können.»