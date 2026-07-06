Fixiert: Di Giannantonio 2027 im KTM-Werksteam, «Multi-Year-Deal» bestätigt

Nur 120 Minuten nach der Bestätigung von Alex Marquez ist nun auch Fabio Di Giannantonio offizieller Teil des KTM-MotoGP-Projekts – «Diggia» unterschrieb ebenfalls einen mehrjährigen Vertrag. Fest steht: 2027 und 2028 heißen die Piloten der von Aki Ajo geführten Werksmannschaft Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio. Dass Fabio Di Giannantonio im kommenden Jahr für das offizielle Werksteam der Österreicher an den Start geht, hatte sich schon länger abgezeichnet – auch dank der im Vergleich zu anderen Piloten der Topliga konstanten Ergebnislage.

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Für den aus Rom stammenden Di Giannantonio bedeutet die Vereinbarung mit KTM einen weiteren Karrieresprung. Der letzte fand vor zwei Jahren statt, als der Italiener mit Unterstützung von Ducati Corse bei VR46 Racing installiert wurde. Verdient hatte sich Di Giannantonio den Wechsel damals mit einer eklatanten Leistungssteigerung als Pilot Gresini-Ducati Ende 2024.

Der Wechsel zu KTM zwei Jahre später wurde möglich durch große Konstanz und eine weitere Verbesserung der Resultate. 2025 beendet der Pilot mit dem klangvollem wie sperrigen Namen die WM auf Rang 6, knapp hinter Pecco Bagnaia. Aktuell läuft es noch besser. Nicht zuletzt dank seines Sieges beim Schocker-GP in Barcelona und insbesondere 13 weiterer Zielankünfte in den Top-5 rangiert Di Giannantonio mit 177 Punkten auf WM-Rang 3. Sein Rückstand auf den frischen Tabellenführer Jorge Martin: 16 Zähler.

Fabio Di Giannantonio: Der WM-Dritte wurde von KTM verpflichtet Foto: instagram Fabio Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio: Der WM-Dritte wurde von KTM verpflichtet © instagram Fabio Di Giannantonio

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Die Verpflichtung von Fabio Di Giannantonio ist das Ergebnis eines zügigen Handelns der Österreicher. Als sich abzeichnete, dass Pedro Acosta in Richtung Ducati-Werksteam wechselt und damit zugleich einen weiteren Aufstieg von Di Giannantonio bei Ducati verhindert, schlug das Argument eines vollen Werksvertrags an. Es gelang den 27-Jährigen, vom Potenzial des KTM-Projekts zu überzeugen – und einen zweiten Siegfahrer in die Struktur von Aki Ajo zu holen.

«Fabio hat eindeutig einen Schritt nach vorne gemacht und gehört nun zu den beständigsten Spitzenfahrern in der MotoGP. Seine Schnelligkeit und sein Engagement die bestmögliche Leistung zu erbringen, steht außer Frage. Er ist ein starker Teamplayer und ein guter Kerl, von dem wir wissen, dass er sich problemlos in unser Red Bull KTM Factory Racing-Projekt einfügen wird.», so KTM-Rennsportchef Pit Beirer zur frischen Vereinbarung mit «FD49».

Beirer mit offenen Armen: «Bei unseren Gesprächen waren wir beeindruckt davon, wie leidenschaftlich er ist, auf der Strecke und auch abseits davon sein Bestes zu geben, und wir glauben, dass das nächste Kapitel gemeinsam spannend und unvergesslich werden wird. Willkommen, Fabio!»

Bemerkenswerte Fußnote des Transfers. Als KTM-Pilot kann Di Giannantonio zu seinem langjährigen Partner und Entdecker im Rookies-Cup Red Bull zurückkehren. Für Teamkollege Alex Marquez, der den Konzern aus Österreich seit Jahren vertritt, geht es entsprechend weiter.

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