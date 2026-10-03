Honda-Pilot Moreira stürmte erstmals auf MotoGP-Podium: «Das war der Tag!»

Das Sprintrennen der MotoGP auf dem Twin Ring von Motegi brachte am Samstag ein höchst turbulentes Finish, bei dem auch die Rennleitung ihren Teil dazu beitrug. Weil WM-Leader Jorge Martin und Enea Bastianini im letzten Umlauf über die Streckenbegrenzung herausfuhren – übrigens eine Millimeterentscheidung –, sprang Rookie Diogo Moreira laut Regelwerk um zwei Positionen von Platz 4 nach vorne. Der 22-jährige Brasilianer konnte somit als Zweiter erstmals mit Trainings-Kamerad Marc Marquez auf dem Podium feiern.

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Der verspätete Ruf zum Podium brachte die LCR-Truppe dazu, im Kreis ausgelassene Freudentänze mit Moreira aufzuführen. Mit dabei war neben Teamboss Lucio Cecchinello auch der deutsche Ex-Grand-Prix-Pilot und HRC-Techniker Klaus Nöhles. Moreira sprudelte vor Freude: «Am Ende war es der Tag für mich», stellte Moreira überglücklich fest. Es war viel los zu Beginn. Ich habe den Crash in Kurve 3 gesehen und habe mir dann gedacht: «So, jetzt mach ich mal richtig Druck.»

Der Rookie aus Sao Paulo wusste aber auch, dass der Soft-Reifen über die Distanz von zwölf Runden Probleme bereiten könnte. «Runde für Runde habe ich mich besser gefühlt, ich wollte es aber nicht übertreiben und habe versucht, auch die Reifen zu schonen.» Damit lag Moreira richtig, denn Sieger Marc Marquez zerfledderte auf dem neuen Motegi-Asphalt seinen weichen Hinterreifen in der Mitte komplett, genauso wie Martin.

Honda-Mann des Tages: Erstes MotoGP-Podium für Diogo Moreira Foto: Gold and Goose Honda-Mann des Tages: Erstes MotoGP-Podium für Diogo Moreira © Gold and Goose

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Moto2-Weltmeister Moreira nahm die entscheidenden Fehler der Piloten vor sich wahr, direkt am Ausgang der letzten Geraden vor dem Tunnel Richtung Ziel: «In der letzten Runde habe ich dann gesehen, dass sowohl Jorge als auch Enea auf den Grünstreifen gekommen sind. Dann habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht auf dem Podium sein könnte. Morgen werde ich um die Top-8 oder Top-6 kämpfen. Ich werde versuchen es zu genießen. Aber man weiß nie. Heute habe ich jede Runde genossen.»