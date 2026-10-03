Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Honda-Pilot Moreira stürmte erstmals auf MotoGP-Podium: «Das war der Tag!»

Honda-Pilot Diogo Moreira sicherte sich für das LCR-Team MotoGP-Sprint von Motegi sein erstes Podium. Der Rookie prang wegen Strafen gegen Jorge Martin und Enea Bastianini überraschend auf Platz 2.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Honda-Mann des Tages: Erstes MotoGP-Podium für Diogo Moreira
Honda-Mann des Tages: Erstes MotoGP-Podium für Diogo Moreira
Foto: Gold and Goose
Honda-Mann des Tages: Erstes MotoGP-Podium für Diogo Moreira
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Das Sprintrennen der MotoGP auf dem Twin Ring von Motegi brachte am Samstag ein höchst turbulentes Finish, bei dem auch die Rennleitung ihren Teil dazu beitrug. Weil WM-Leader Jorge Martin und Enea Bastianini im letzten Umlauf über die Streckenbegrenzung herausfuhren – übrigens eine Millimeterentscheidung –, sprang Rookie Diogo Moreira laut Regelwerk um zwei Positionen von Platz 4 nach vorne. Der 22-jährige Brasilianer konnte somit als Zweiter erstmals mit Trainings-Kamerad Marc Marquez auf dem Podium feiern.

Werbung

Werbung

Der verspätete Ruf zum Podium brachte die LCR-Truppe dazu, im Kreis ausgelassene Freudentänze mit Moreira aufzuführen. Mit dabei war neben Teamboss Lucio Cecchinello auch der deutsche Ex-Grand-Prix-Pilot und HRC-Techniker Klaus Nöhles. Moreira sprudelte vor Freude: «Am Ende war es der Tag für mich», stellte Moreira überglücklich fest. Es war viel los zu Beginn. Ich habe den Crash in Kurve 3 gesehen und habe mir dann gedacht: «So, jetzt mach ich mal richtig Druck.»

Der Rookie aus Sao Paulo wusste aber auch, dass der Soft-Reifen über die Distanz von zwölf Runden Probleme bereiten könnte. «Runde für Runde habe ich mich besser gefühlt, ich wollte es aber nicht übertreiben und habe versucht, auch die Reifen zu schonen.» Damit lag Moreira richtig, denn Sieger Marc Marquez zerfledderte auf dem neuen Motegi-Asphalt seinen weichen Hinterreifen in der Mitte komplett, genauso wie Martin.

Im Artikel erwähnt

Honda-Mann des Tages: Erstes MotoGP-Podium für Diogo Moreira
Honda-Mann des Tages: Erstes MotoGP-Podium für Diogo Moreira
Foto: Gold and Goose
Honda-Mann des Tages: Erstes MotoGP-Podium für Diogo Moreira
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Moto2-Weltmeister Moreira nahm die entscheidenden Fehler der Piloten vor sich wahr, direkt am Ausgang der letzten Geraden vor dem Tunnel Richtung Ziel: «In der letzten Runde habe ich dann gesehen, dass sowohl Jorge als auch Enea auf den Grünstreifen gekommen sind. Dann habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht auf dem Podium sein könnte. Morgen werde ich um die Top-8 oder Top-6 kämpfen. Ich werde versuchen es zu genießen. Aber man weiß nie. Heute habe ich jede Runde genossen.»

TV-Programm

Das Ergebnis brachte auch viel Freude im Honda-Lager. Nach dem harten Auftakttag, mit Verletzungsaus für Taka Nakagami und Stürzen von Zarco, Marini – und Moreira, konnte man die sportliche Leistungen feiern. Während Zarco, ebenfalls für LCR, als Siebter ebenfalls Punkte holte gingen die Werksfahrer Marini und Chantra leer aus.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Training

  7. Freies Training

  8. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
#

01

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien