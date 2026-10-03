Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Martin (3.) nach Rückversetzung: «Glaube nicht, dass ich es berührt habe»

Von der Pole-Position nahm Jorge Martin den MotoGP-Sprint in Motegi in Angriff. Es entwickelte sich nicht wie erhofft. Der Spanier kämpfte mit einem zerstörten Hinterreifen und dem Regelwerk.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Am Ende musste sich Jorge Martin mit Platz 3 zufrieden geben
Am Ende musste sich Jorge Martin mit Platz 3 zufrieden geben
Foto: Gold & Goose
Am Ende musste sich Jorge Martin mit Platz 3 zufrieden geben
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Am Samstagmittag (Ortszeit Motegi) lief für Jorge Martin noch alles nach Plan. Im Q2 stellte der Aprilia-Werksfahrer seine RS-GP mit dem Rundenrekord von 1:42,371 min auf die Pole-Position. Marc Marquez (Ducati) konnte dem nichts mehr entgegensetzen und musste mit Startplatz 2 vorliebnehmen, Pedro Acosta (KTM) komplettierte die erste Reihe.

Werbung

Werbung

Sprint-Start: Marc Marquez mit besserer Beschleunigung

Der Vorteil der Pole hielt für Martin nur bis zur ersten Bremszone. Er kam gut weg, doch Marc Marquez bremste in Kurve 1 später, setzte sich innen neben die Aprilia und übernahm die Führung. Nachdem Alex Marquez (Gresini Ducati) dahinter Acosta und Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) abgeräumt hatte, setzten sich die beiden Spanier vom Feld ab. Anfangs konnte der Aprilia-Fahrer Marc Marquez noch folgen, doch diesem gelang es sich nach und nach von Martin abzusetzen.

Kleines Desaster für Martin: Auflösender Hinterreifen und Strafversetzung

In der Schlussphase wurde Rang 2 zur Zitterpartie. Die TV-Bilder zeigten heftiges Chattering am Hinterrad, das Heck der Aprilia pumpte und vibrierte in jeder Kurve. Martins letzte Runde war 1,3 Sekunden langsamer als jene von dem furios fahrenden Diogo Moreira (LCR Honda), der gemeinsam mit Enea Bastianini (KTM Tech3) bis auf Schlagdistanz heranrückte. «Nach sieben, acht Runden begann mein Hinterreifen auf der linken Seite abzubauen», schilderte Martin. «In den letzten zwei Runden konnte ich auf der Geraden nicht einmal mehr das Gas voll aufdrehen.»

Im Artikel erwähnt

Martin rettete Platz 2 ins Ziel, war aber in der letzten Runde am Ausgang von Kurve 11 der Gegengeraden auf den grünen Asphalt geraten. Das Regelwerk besagt: Wer in der letzten Runde die Track Limits überschreitet, wird um eine Position zurückversetzt. Martin fiel auf Platz 3 zurück, auch Enea Bastianini (KTM) verlor deshalb sein Podium. Großer Profiteur war Moreira, der als Zweiter erstmals seit Alex Barros 2007 wieder einen Brasilianer in der Königsklasse aufs Podest brachte. In der letzten Runde sei er fokussiert gewesen, den grünen Asphalt nicht zu berühren: «Ich glaube nicht, dass ich diesen berührt habe. Ich werde mir die Bilder anschauen.» Wenig später, nach Sichtung des Videomaterials, räumte er den Fehler ein: «Es ist schade, in der letzten Runde das Grün berührt zu haben, weil ich dadurch eine Position verloren habe.»

Werbung

Werbung

Statt neun gab es für Martin nur sieben Zähler, Marquez kassierte für seinen Sieg zwölf. Martin führt die WM mit 313 Punkten nur noch sieben Zähler vor Marquez (306) an, vor dem Sprint waren es noch zwölf. «Es ist das erste Podium für Aprilia in Motegi, deshalb sind wir glücklich», betonte Martin.

TV-Programm

Hinsichtlich der Reifen hat Martin für den Sonntag seine Bedenken: «Das ist besorgniserregend für morgen», sagte er. Das Problem sei nicht der Abbau, sondern die Überhitzung in der Reifenmitte. Auch Pecco Bagnaia war betroffen, bei ihm selbst sei das Problem «sogar größer» gewesen. Für den Grand Prix über 24 Runden bleibt die Frage, ob der weiche Hinterreifen auf dem neuen Belag die Distanz hält.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Training

  7. Freies Training

  8. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
#

01

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien