Martin (3.) nach Rückversetzung: «Glaube nicht, dass ich es berührt habe»

Am Samstagmittag (Ortszeit Motegi) lief für Jorge Martin noch alles nach Plan. Im Q2 stellte der Aprilia-Werksfahrer seine RS-GP mit dem Rundenrekord von 1:42,371 min auf die Pole-Position. Marc Marquez (Ducati) konnte dem nichts mehr entgegensetzen und musste mit Startplatz 2 vorliebnehmen, Pedro Acosta (KTM) komplettierte die erste Reihe.

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Sprint-Start: Marc Marquez mit besserer Beschleunigung

Der Vorteil der Pole hielt für Martin nur bis zur ersten Bremszone. Er kam gut weg, doch Marc Marquez bremste in Kurve 1 später, setzte sich innen neben die Aprilia und übernahm die Führung. Nachdem Alex Marquez (Gresini Ducati) dahinter Acosta und Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) abgeräumt hatte, setzten sich die beiden Spanier vom Feld ab. Anfangs konnte der Aprilia-Fahrer Marc Marquez noch folgen, doch diesem gelang es sich nach und nach von Martin abzusetzen.

Kleines Desaster für Martin: Auflösender Hinterreifen und Strafversetzung

In der Schlussphase wurde Rang 2 zur Zitterpartie. Die TV-Bilder zeigten heftiges Chattering am Hinterrad, das Heck der Aprilia pumpte und vibrierte in jeder Kurve. Martins letzte Runde war 1,3 Sekunden langsamer als jene von dem furios fahrenden Diogo Moreira (LCR Honda), der gemeinsam mit Enea Bastianini (KTM Tech3) bis auf Schlagdistanz heranrückte. «Nach sieben, acht Runden begann mein Hinterreifen auf der linken Seite abzubauen», schilderte Martin. «In den letzten zwei Runden konnte ich auf der Geraden nicht einmal mehr das Gas voll aufdrehen.»

Martin rettete Platz 2 ins Ziel, war aber in der letzten Runde am Ausgang von Kurve 11 der Gegengeraden auf den grünen Asphalt geraten. Das Regelwerk besagt: Wer in der letzten Runde die Track Limits überschreitet, wird um eine Position zurückversetzt. Martin fiel auf Platz 3 zurück, auch Enea Bastianini (KTM) verlor deshalb sein Podium. Großer Profiteur war Moreira, der als Zweiter erstmals seit Alex Barros 2007 wieder einen Brasilianer in der Königsklasse aufs Podest brachte. In der letzten Runde sei er fokussiert gewesen, den grünen Asphalt nicht zu berühren: «Ich glaube nicht, dass ich diesen berührt habe. Ich werde mir die Bilder anschauen.» Wenig später, nach Sichtung des Videomaterials, räumte er den Fehler ein: «Es ist schade, in der letzten Runde das Grün berührt zu haben, weil ich dadurch eine Position verloren habe.»

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Statt neun gab es für Martin nur sieben Zähler, Marquez kassierte für seinen Sieg zwölf. Martin führt die WM mit 313 Punkten nur noch sieben Zähler vor Marquez (306) an, vor dem Sprint waren es noch zwölf. «Es ist das erste Podium für Aprilia in Motegi, deshalb sind wir glücklich», betonte Martin.

Hinsichtlich der Reifen hat Martin für den Sonntag seine Bedenken: «Das ist besorgniserregend für morgen», sagte er. Das Problem sei nicht der Abbau, sondern die Überhitzung in der Reifenmitte. Auch Pecco Bagnaia war betroffen, bei ihm selbst sei das Problem «sogar größer» gewesen. Für den Grand Prix über 24 Runden bleibt die Frage, ob der weiche Hinterreifen auf dem neuen Belag die Distanz hält.