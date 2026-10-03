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Marc Marquez souverän: Der Champion holte sich seinen 22. Sprint-Sieg

Marc Marquez stellte im MotoGP-Sprint in Motegi klar, wer der Weltmeister ist. In der ersten Kurve schnappte er sich Jorge Martin, danach fuhr der Ducati-Pilot einen kontrollierten Sieg nach Hause.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marc Marquez hatte im MotoGP-Sprint alles im Griff
Marc Marquez hatte im MotoGP-Sprint alles im Griff
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez hatte im MotoGP-Sprint alles im Griff
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Ducati-Ass Marc Marquez zeigte im MotoGP-Sprint in Motegi eine weltmeisterliche Leistung. Von Startplatz 2 überholte er in der ersten Kurve Pole-Setter und WM-Titel-Rivale Jorge Martin (Aprilia). Danach konnten sich MM93 und der «Martinator» etwas absetzen.

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Marquez fuhr danach ein kontrolliertes Rennen, mit dem weichen Hinterreifen war er in seinem Flow. In Runde 6 fuhr er die schnellste Rennrunde, sein Vorsprung auf Martin war auf eine Sekunde angewachsen. Als Martin danach etwas näherkam, zog der neunfache Champion das Tempo wieder an. Vier Runden vor Schluss folgte eine weitere schnellste Rennrunde.

Änderung am Bike brachte den Erfolg

Im Finish machte Martin einen kleinen Fehler. Marc Marquez überquerte dann die Ziellinie als Erster mit 2,5 sec Vorsprung auf seinen Landsmann. «Im Qualifying war mein Ziel die erste Startreihe. Von Position 1 oder 2 hatte man die beste Ausgangslage, um ein gutes Sprintrennen zu fahren», meinte Marquez im Sieger-Interview. Seine Desmosedici war für das Rennen über 12 Runden perfekt vorbereitet. «Für den Sprint haben wir eine kleine Änderung vorgenommen, ich fühlte mich damit viel besser auf dem Motorrad.»

Im Artikel erwähnt

Marquez erzielte in Japan seinen 22. Sprint-Sieg. Da Jorge Martin aufgrund der Überschreitung der Track Limits in der letzten Runde um eine Position auf Rang 3 zurückversetzt wurde, schmolz der Vorsprung des Aprilia-Piloten in der Gesamtwertung auf sieben Punkte zusammen. «Ich bin an der Spitze gefahren und habe mich gut gefühlt. Job erledigt, morgen geht’s weiter», war Marc Marquez zufrieden.

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