Live-Ticker MotoGP Sepang: Wer verhindert den Marc-Marquez-WM-Durchmarsch?
Ohne Jorge Martin verlief der Sepang-Sprint nach Maß für Marc Marquez und Ducati. Schafft der Champion im GP die MotoGP-WM-Vorentscheidung – oder wird «MM93» von Acosta, Bezzecchi und Co. ausgebremst?
Für die MotoGP-Saison 2026 kann der Große Preis von Malaysia zum Schlüssel-Event werden. Trotz kämpferischem Einsatz in den Trainings musste der WM-Zweite Jorge Martin vom Malaysia-GP zurückziehen – zu groß die Schmerzen im rechten Handgelenk, zu gering die Chancen auf ein zählbares Resultat.
MotoGP-Champion
Nicht zu vergessen auch Alex Marquez. Der schnellste Qualifyer stürzte im Sprint in Führung liegend und hat damit noch eine Rechnung mit Sepang offen. Alles zum Großen Preis von Malaysia im MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com
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