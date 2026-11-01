Live-Ticker MotoGP Sepang: Wer verhindert den Marc-Marquez-WM-Durchmarsch?

Für die MotoGP-Saison 2026 kann der Große Preis von Malaysia zum Schlüssel-Event werden. Trotz kämpferischem Einsatz in den Trainings musste der WM-Zweite Jorge Martin vom Malaysia-GP zurückziehen – zu groß die Schmerzen im rechten Handgelenk, zu gering die Chancen auf ein zählbares Resultat.

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MotoGP-Champion Marc Marquez nahm die Einladung im Sprint gekonnt an und sorgte mit Platz 2 hinter KTM-Ass Acosta – aber vor der zweiten Aprilia-Kraft Marco Bezzecchi für das ideale WM-Resultat. Die große Frage am Rennsonntag in Sepang: Gelingt es Marc Marquez, ein zweites Mal die Lage auszunutzen und den nächsten Schritt in Richtung WM-Titel zu setzen? Oder kommt «MM93» in der Hitze Malaysias unter die Räder der motivierten Konkurrenz?

Nicht zu vergessen auch Alex Marquez. Der schnellste Qualifyer stürzte im Sprint in Führung liegend und hat damit noch eine Rechnung mit Sepang offen. Alles zum Großen Preis von Malaysia im MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com

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