Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Reumütiger Marco Bezzecchi (Aprilia) gesteht: «Wir haben beide geweint»

Vor dem Assen-GP entschuldigte sich Marco Bezzecchi erneut für seinen Ausraster in Brünn. Er schilderte den bewegenden Moment mit dem Streckenposten und seine Gedanken zu seinem 2027er-Teamkollegen.

MotoGP

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Am Donnerstag vor dem Assen-GP, dem zehnten WM-Wochenende der Saison 2026, nutzte Marco Bezzecchi die Gelegenheit, sich ein weiteres Mal für den Vorfall in Brünn zu entschuldigen. Nach seinem Sturz im Sprint war der Aprilia-Werkspilot gegenüber einem Marshal tätig geworden und hatte dafür eine Sperre für das Sonntagsrennen kassiert. «Es war eine schlechte Geste von mir. Ich habe die Situation nicht richtig gehandhabt», gestand der Italiener. «Ich fühle mich immer noch schlecht – nicht für mich, sondern für mein Team, das ganze Werk und vor allem für den Streckenposten selbst, der am stärksten in diese Situation verwickelt war.»

Werbung

Werbung

Eine Aussprache unter Tränen

Den betroffenen Streckenposten namens Ladislav suchte Bezzecchi bewusst erst spät auf. «Ich habe etwas gewartet, weil ich nicht wollte, dass die Leute denken, ich entschuldige mich nur, um der Strafe zu entgehen», erklärte er. Erst als die Sanktion bestätigt war, ging er zu ihm. «Wir haben gesprochen, wir haben beide geweint. In einem schlechten Moment war es ein schöner Augenblick für mich, bei dem mir viel Last von den Schultern genommen wurde.»

Die Rennsperre akzeptierte der 27-Jährige ohne Widerspruch. «Ich habe das verstanden. Diese Strafe war richtig, ich habe alles akzeptiert.» Er wolle den Vorfall als Lektion nutzen, um als Mensch zu wachsen: «Die Lektion lernte ich sofort, als sie mir die Entscheidung mitteilten.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Neuer Teamkollege ab 2027 in der Aprilia-Box: Francesco Bagnaia

Sportlich richtet sich der Blick nach Assen, wo er 2022 sein erstes MotoGP-Podium holte. Ein kleiner Ausblick auf 2027 folgte ebenfalls, denn am Donnerstag wurde offiziell bestätigt, dass Francesco Bagnaia ab der kommenden Saison im Aprilia-Werksteam fahren würde. «Ich bin glücklich für ihn, für das Team, für die Fabrik. Es wird allerdings seltsam, die Box zu teilen, denn am Ende waren wir immer Rivalen und werden es bleiben.» Die Stimmung bei Aprilia sei weiter hervorragend, wie auch das Verhältnis zu einem aktuellen Stallgefährten Jorge Martin.

Werbung

Werbung

Beim Brünn-Test am Montag drehte Bezzechi trotz der emotionalen Vortage 50 bis 60 Runden auf der neuen 850-ccm-Aprilia. Für ihn war das «einer der besten Tage auf dem Motorrad.» Mit dem Wegfall des Holeshot-Devices ab diesem Wochenende kann er leben: «In Sachen Sicherheit wird es besser. Es ist gut, dass sie eine starke Entscheidung getroffen haben.» Zwei zusätzliche Start-Übungen sollen den Fahrern die Umstellung erleichtern.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

180

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

172

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

157

4

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

140

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

134

6

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

132

7

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

127

8

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

106

9

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

76

10

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

67

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM