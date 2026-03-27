MotoGP, FP1: Marc Marquez mit Highspeed-Crash – Pedro Acosta 1.

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Im FP1 der MotoGP in Austin ist Marc Marquez mit 192 km/h heftig abgeflogen. Für die Bestzeit sorgte Pedro Acosta (KTM). Auf den Rängen 2 und 3 landeten Di Giannantonio (Ducati) und Martin (Aprilia).
Am Freitagvormittag fand auf dem Circuit of the Americas in Austin das 45-minütige FP1 der MotoGP-Klasse statt. In den USA sind, wie schon in Brasilien, alle MotoGP-Stammfahrer am Start. Als Favorit auf der 5,513 km langen Strecke gilt Champion Marc Marquez (Ducati). Der Spanier holte in Texas bislang sieben Grand-Prix-Siege. Letztes Jahr warf der Spanier jedoch seine Desmosedici im Grand Prix in Führung liegend ins Kiesbett.
Zum Start der Session um 10.45 Uhr Ortszeit betrug die Lufttemperatur angenehme 23 Grad Celsius. Die Asphalttemperatur betrug 30 Grad.
Die Fahrer gingen pünktlich auf die Strecke. In den ersten Minuten gingen viele Fahrer in Kurve 12 weit. Sie mussten sich zuerst daran gewöhnen, ihre MotoGP-Raketen nach der 1.200 Meter langen Gerade richtig abzubremsen. Der spektakuläre Kurs verfügt über 20 Kurven – er ist einer der anstrengendsten im Kalender der Motorrad-WM.
Nach zehn Minuten führte Pedro Acosta (KTM) die Session mit 2:02,595 min an. Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi und Alex Marquez komplettierten die Top-5. Zum Vergleich: der MotoGP-Rundenrekord in Austin liegt bei 2:00,864 min (Maverick Vinales, 2024).
Kurz danach hatte Marc Marquez in Kurve 10 einen Highspeed-Crash. Der Weltmeister schlitterte über den Asphalt und den Kies und krachte in die Airfences. Er war mit 192 km/h unterwegs. Danach wurde die rote Flagge geschwenkt und die Session abgebrochen. Nach einigen Sekunden konnte Marquez wieder aufstehen, er hatte aber anscheinend Schmerzen in der linken Hand.
Nach einigen Minuten wurde die Session wieder gestartet. Marquez war immer noch auf dem Rückweg in die Ducati-Lenovo-Box, wo bereits MotoGP-Arzt Angel Charte auf ihn wartete, um ihn zu untersuchen.
Die Top-10 zur Hälfte der Session: Acosta, Di Giannantonio, Ogura, Binder, Bagnaia, Bezzecchi, Alex Marquez, Fernandez, Bastianini und Vinales.
20 Minuten vor dem Ende wurde in der Lenovo-Box intensiv gearbeitet, um das zweite Bike von Marc Marquez bereit zu machen – ein gutes Zeichen, dass der 33-Jährige die Session fortsetzen kann. Er war aber immer noch bei Dr. Angel Charte.
Kurz danach trat Lenovo-Teamchef Davide Tardozzi vor das Mikrofon, um ein Update zum Gesundheitszustand von MM93 zu geben: Marquez hatte sich beim Crash «nur» Schürfwunden im rechten Arm und an der linken Hand zugezogen – und keine Frakturen. Er habe Schmerzen, könne die Session aber fortsetzen, wenn er wolle. Die Schmerzen werden ihn wohl das gesamte Wochenende begleiten.
In der Zwischenzeit fuhr Teamkollege Pecco Bagnaia mit 2:02,546 min eine neue Bestzeit. Marc Marquez machte sich mit einer neuen Lederkombi wieder bereit. Elf Minuten vor dem Ende ging der Champion wieder auf die Strecke.
Die Top-5 zehn Minuten vor Schluss: Bagnaia, Acosta, Di Giannantonio, Bezzecchi und Ogura.
Kurz danach setzte sich Trackhouse-Pilot Raul Fernandez mit 2:02,409 min an die Spitze. Eine Runde später fuhr Di Giannantonio mit 2:01,909 min noch schneller. Sieben Minuten vor dem Ende fuhr Jorge Martin die zweitschnellste Zeit. «Diggia» verbesserte seine Zeit auf 2:01,818 min.
Vier Minuten vor dem Ende der Session fuhr Marc Marquez auf Rang 11 nach vorne – nach dem heftigen Crash kam er langsam wieder in Schwung.
Mit zwei Minuten auf der Uhr fuhr Pedro Acosta mit 2:01,715 min eine neue Bestzeit, MM93 fuhr auf Platz 4 nach vorn.
Pedro Acosta blieb an der Spitze. Fabio Di Giannantonio und Jorge Martin komplettierten die Top-3. Die weitere Reihenfolge: Marc Marquez, Raul Fernandez, Alex Marquez, Luca Marini, Ai Ogura, Marco Bezzecchi und Franco Morbidelli. Bagnaia wurde Elfter, bester Yamaha-Fahrer war Jack Miller als Zwölfter.
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