Formel 1 in 101 Happen: Dinge, die man über die Königsklasse wissen muss
Der Fotograf Daniel Reinhard hat zwei fabelhafte Zeitreisen vorgestellt, eine Mischung aus seinen Erinnerungen und grandiosen Fotos. Aber der Schweizer hatte noch einen anderen Pfeil im Köcher.
Wir haben ausführlich über «Inside Formel 1 – Eine Motorsport-Zeitreise» und über «Inside Formel 1 – Spannende Szenen aus sieben Jahrzehnten. Lap 2» berichtet. Die beiden Bücher des Schweizer Fotografen Daniel Reinhard haben die Fans mit dieser Mischung viele Formel-1-Anhänger begeistert: ungeschminkte Erinnerungen, flankiert von erstklassigen Fotos.
Nach Runde 2 sollte eigentlich Schluss sein, aber wie üblich in der Formel 1 kam da noch was: 101 Dinge, die man über die Formel 1 wissen muss.
Hier finden wir einen ganz anderen Ansatz als bei den zwei Schwergewichtlern von Inside Formel 1: klein, handlich, ein Taschenbuch, das man immer wieder zur Hand nehmen kann für einige Appetithappen zum vielschichtigsten Sport der Welt.
Was diese kleine feine Buch so attraktiv macht: Die Generation Netflix kann sich auf unterhaltsame Weise Fachwissen zulegen, und die Formel-1-Kenner finden immer wieder Rosinen, die sie im Grand Prix-Kuchen noch nicht entdeckt hatten. Und das Preis-/Leistungs-Verhältnis ist hervorragend.
Die Zusammenstellung von Reinhard ist persönlich, natürlich können nicht alle Facetten der Formel 1 beleuchtet werden. Aber genau diese persönliche Note erlaubt Einblicke, die bei der Recherche im Internet verbaut ist.
Das Ganze, ein weiterer Pluspunkt, ist nicht als fade Aufzählung heruntergeleiert, sondern wird mit dem Reinhard-typischen Schalk präsentiert. Motorsport soll schliesslich Spass machen.
«101 Dinge, die man über die Formel 1 wissen muss» erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ist aber eine Fundgrube für Diskussionen am Stammtisch und bietet auf jeder Seite Aha-Erlebnisse. In mehr als 75 Jahren hat sich die Formel 1 zur grössten Sport-Show der Welt entwickelt, und «101 Dinge, die man über die Formel 1 wissen muss», zeigen, wieso das so ist.
Chaotische Rennen, grosse Sieger, zerknirschte Verlierer, verblüffende Technik-Tricks, Kuriositäten des Reglements, knifflige Kurven, dominante Fahrten und peinliche Darbietungen, Haudegen und Frischlinge, die kürzesten und die längsten WM-Läufe, handfeste Skandale, atemberaubende Entscheidungen – da ist der ganze Pfeffer drin, den wir an der Königsklasse so lieben.
Wir dürfen den dritten Wurf von Daniel Reinhard wärmstens empfehlen.
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Das Wichtigste in Kürze
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Daniel Reinhard: 101 Dinge, die man über die Formel wissen muss
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Von GeraMond
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ISBN: 978-3-98702-017-9
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Format 12,1 x 18,1 cm
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192 Seiten
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180 Fotos
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Für rund 16 Euro im Fachhandel
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