Formel 1 in 101 Happen: Dinge, die man über die Königsklasse wissen muss

Wir haben ausführlich über «Inside Formel 1 – Eine Motorsport-Zeitreise» und über «Inside Formel 1 – Spannende Szenen aus sieben Jahrzehnten. Lap 2» berichtet. Die beiden Bücher des Schweizer Fotografen Daniel Reinhard haben die Fans mit dieser Mischung viele Formel-1-Anhänger begeistert: ungeschminkte Erinnerungen, flankiert von erstklassigen Fotos.

Werbung

Werbung

Nach Runde 2 sollte eigentlich Schluss sein, aber wie üblich in der Formel 1 kam da noch was: 101 Dinge, die man über die Formel 1 wissen muss.

Hier finden wir einen ganz anderen Ansatz als bei den zwei Schwergewichtlern von Inside Formel 1: klein, handlich, ein Taschenbuch, das man immer wieder zur Hand nehmen kann für einige Appetithappen zum vielschichtigsten Sport der Welt.

Die Formel 1 in ihren vielen Facetten Foto: Daniel Reinhard Die Formel 1 in ihren vielen Facetten © Daniel Reinhard

Werbung

Werbung

Was diese kleine feine Buch so attraktiv macht: Die Generation Netflix kann sich auf unterhaltsame Weise Fachwissen zulegen, und die Formel-1-Kenner finden immer wieder Rosinen, die sie im Grand Prix-Kuchen noch nicht entdeckt hatten. Und das Preis-/Leistungs-Verhältnis ist hervorragend.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Die Zusammenstellung von Reinhard ist persönlich, natürlich können nicht alle Facetten der Formel 1 beleuchtet werden. Aber genau diese persönliche Note erlaubt Einblicke, die bei der Recherche im Internet verbaut ist.

Das Ganze, ein weiterer Pluspunkt, ist nicht als fade Aufzählung heruntergeleiert, sondern wird mit dem Reinhard-typischen Schalk präsentiert. Motorsport soll schliesslich Spass machen.

«101 Dinge, die man über die Formel 1 wissen muss» erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ist aber eine Fundgrube für Diskussionen am Stammtisch und bietet auf jeder Seite Aha-Erlebnisse. In mehr als 75 Jahren hat sich die Formel 1 zur grössten Sport-Show der Welt entwickelt, und «101 Dinge, die man über die Formel 1 wissen muss», zeigen, wieso das so ist.

Werbung

Werbung

Ja, auch Allrad gab's mal in der Formel 1 Foto: Daniel Reinhard Ja, auch Allrad gab's mal in der Formel 1 © Daniel Reinhard

Chaotische Rennen, grosse Sieger, zerknirschte Verlierer, verblüffende Technik-Tricks, Kuriositäten des Reglements, knifflige Kurven, dominante Fahrten und peinliche Darbietungen, Haudegen und Frischlinge, die kürzesten und die längsten WM-Läufe, handfeste Skandale, atemberaubende Entscheidungen – da ist der ganze Pfeffer drin, den wir an der Königsklasse so lieben.

Wir dürfen den dritten Wurf von Daniel Reinhard wärmstens empfehlen.

Das Wichtigste in Kürze

Daniel Reinhard: 101 Dinge, die man über die Formel wissen muss

Von GeraMond

ISBN: 978-3-98702-017-9

Format 12,1 x 18,1 cm

192 Seiten

180 Fotos

Für rund 16 Euro im Fachhandel

Werbung