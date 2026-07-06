Ein-Mann-Show in Sachsen: Aldeguer fällt aus, kein Ersatz in Deutschland

Die bereits in Assen schwer gebeutelte MotoGP-Mannschaft von Gresini Racing wird auch beim Deutschland-GP auf dem Sachsenring mit nur einem Fahrer und ohne den verletzten Fermin Aldeguer vertreten sein. Aldeguer, der sich beim Freitags-Training in Assen eine Wirbelfraktur zugezogen hatte, wird nach einer offiziellen Teammitteilung beim elften Event der 2026er-Kampagne fehlen.

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«Fermin Aldeguer fällt weiterhin aus, da er seine erzwungene Genesungsphase fortsetzt, und wird den Lauf am Sachsenring verpassen. Es wird kein Ersatzfahrer eingesetzt», hieß es in einer Erklärung von Gresini in den sozialen Medien.

Anders als beim Saisonauftakt in Buriram – als Ducati-Testfahrer Michele Pirro an der Seite von Alex Marquez einsprang – wird der junge Spanier in Deutschland jedoch nicht ersetzt.

Bislang sind in dieser Saison vier verschiedene Fahrer für Gresini an den Start gegangen: Alex Marquez, Pirro, Aldeguer und Superbiker Iker Lecuona, der beim Ungarn-GP für den verletzten Marquez eingesprungen war. Lecuona beeindruckte bei seinem Ducati-MotoGP-Debüt mit einem siebten Platz im Großen Preis, steht für den Sachsenring jedoch aufgrund seines Engagements in der Superbike-WM in Donington Park nicht zur Verfügung.

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Immerhin: Nach dem Trainingsfreitag in Assen, bei dem beide Spanier ins Medical Centre eingeliefert wurden, war sogar ein längerer Komplettausfall des Teams nicht ausgeschlossen. Doch der gewaltige Highsider von Alex Marquez hinterließ glücklicherweise keine gravierenden Verletzungen. Während Aldeguer in Spanien behandelt wurde, schaffte es «AM73» beim letzten Großen Preis auf den beachtlichen fünften Platz.