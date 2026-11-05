MotoGP-Taschenrechner: So wird Marc Marquez in Katar Rekord-Weltmeister

Aus Sicht von Marc Marquez und Ducati hätte es beim Großen Preis von Malaysia kaum besser laufen können. Lediglich KTM-Pilot Pedro Acosta verhinderte mit seinem Sprint-Sieg am Samstag die maximale Punkteausbeute des Weltmeisters – doch auch plus 34 Zähler bedeuteten für Marc Marquez den vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2026. Titel Nummer 8 in der Königsklasse – der zehnte über alle GP-Klassen – hätte einen außerordentlichen Stellenwert. Gelingt die Titel-Mission, steht der Spanier allein an der Spitze der erfolgreichsten MotoGP-Athleten.

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Möglich wurde der Riesensatz in Richtung WM-Krone auch durch die Unterstützung der Konkurrenz. Jorge Martin, vor dem Australien-GP noch WM-Spitzenreiter, riskierte am anderen Ende der Welt zu viel. Sein Crash im Phillip-Island-Sprint warf das Projekt aus Noale scheinbar hoffnungslos zurück. Jorge Martin zeigte sich kämpferisch, testete seinen Körper auch in Sepang aus, musste aber beide Rennen absagen. Dennoch unternimmt der «Martinator» in der Wüste von Katar den nächsten Anlauf, um sich noch einmal zurückzumelden.

Die Faktenlage: Marc Marquez hat den Losail Circuit in körperlich gutem Zustand mit 399 WM-Punkten erreicht. Der WM-Zweite Jorge Martin – mit nicht ausgeheiltem Bruch des rechten Handgelenks – kommt auf 355 Zähler. Bei noch sechs verbleibenden Rennen sind dreimal 25 und dreimal 12 Punkte zu holen, macht 111 mögliche WM-Punkte.

Duellieren sich Marc Marquez und Jorge Martin 2026 noch einmal? Foto: Gold and Goose Duellieren sich Marc Marquez und Jorge Martin 2026 noch einmal? © Gold and Goose

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Was zum Beispiel heißt, dass selbst wenn Jorge Martin alle ausstehenden Rennen gewinnen würde, Marc Marquez «nur» noch 68 Punkte für den achten WM-Titel in der Königsklasse braucht. Sollte Martin maximal liefern, müsste Marquez tapfer Gas geben. Ein vierter Platz in jedem der sechs Rennen würde 60 Punkte bringen, der Titel ginge an Jorge Martin.

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Titelfrage: Kann Jorge Martin in Katar WM-Punkte holen?

Für Marc Marquez ist diese Art von Rechnen aus Prinzip der falsche Ansatz. Der Lenovo-Pilot will sich aus eigener Kraft wie zuletzt in Sepang an der Spitze behaupten. Würde sich das Malaysia-Szenario wiederholen und Martin erneut ohne WM-Punkte lassen, kann sich Marquez zum Rekord-Champion krönen, wenn er mindestens 31 Punkte holt – etwas durch einen Sieg (wie 2025) beim Katar-GP und Platz 4 im Sprint. Zur Krönung schreiten könnte Marquez auch mit einem Sieg im Sprint und Platz 2 im Großen Preis – immer davon ausgehend, dass Jorge Martin in Katar weiter nicht für WM-Punkte gut genug.

Entsprechend gilt: Gelingen Marc Marquez aus eigener Kraft 31 oder mehr Punkte, kann Jorge Martin die Titelvergabe nur verhindern, wenn er selbst punktet.

Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi nur noch als krasser Außenseiter

Und Marco Bezzecchi? Die zweite Kraft im Aprilia-Lager steht auf fast verlorenem Posten, hat aber rechnerisch ebenfalls noch eine Chance. Vor dem Katar-Sprint fehlen «Bez» 67 Punkte auf Marc Marquez. Gleiches Rechenbeispiel: Fährt der Italiener bei den sechs restlichen Rennen immer als Sieger über die Linie, reichen Marquez 45 Zähler für den Titel. Selbst fünfte Plätze in allen Wettfahrten würden bei einem Durchmarsch von Bezzecchi reichen.

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Außenseiter: Marco Bezzecchi ist Dritter der WM-Tabelle Foto: Gold and Goose Außenseiter: Marco Bezzecchi ist Dritter der WM-Tabelle © Gold and Goose

Entscheidend für Marc Marquez: Es geht darum, sich selbst schadlos zu halten. Eine Verletzung, die den Champion zu einer Zwangspause zwingen würde, als Horror-Szenario.

Sollte Jorge Martin weiterhin nicht in der Lage sein, sich mit Marc Marquez auf der Strecke um WM-Punkte zu streiten, dann entspannt sich die Lage im Ducati-Lager weiter deutlich. Zwei Rennen im Bummeltempo kann sich Marc Marquez – wenn er den Titel sichern will – aber nicht erlauben. Zu erwarten ist ein Weltmeister, der nie zuvor eine Führung in der WM-Tabelle verspielt hat.