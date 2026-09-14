Binder (11.) sieht ein: «Hatte an diesem Wochenende keine einzige Stärke!»

Während Pedro Acosta in Misano mit den Rängen 6 und 3 erneut eine starke Leistung zeigte und für KTM Top-Platzierungen einfuhr, lief es für Teamkollege Brad Binder alles andere als ideal. Im Qualifying reichte es nur für Startposition 19 und im MotoGP-Sprint rollte der Südafrikaner als 14. über die Ziellinie. Den Grand Prix am Sonntag beendete Binder dann, auch aufgrund der vielen Ausfälle vor ihm, auf Rang 11. In den letzten Runden kämpfte er mit Yamaha-Pilot Fabio Quartararo noch um einen Top-10-Platz, doch an dem Franzosen kam er nicht vorbei. Er fand mit seiner RC16 kein Mittel, um schneller zu sein.

Werbung

Werbung

«Ich habe von Beginn an bis zum Schluss mein Bestes versucht. Ich war einfach nicht schnell genug», lautete das ernüchternde Fazit von Binder. «In der zweiten Rennhälfte war meine Pace etwas besser. Ich war dann etwas näher dran. Ich habe alles versucht, um den Extra-Speed zu finden. Es war ein hartes Wochenende, ich wäre hier gerne viel konkurrenzfähiger gewesen.»

Vorfreude auf den Red Bull Ring

In welchem Bereich hatte Binder mit seiner RC16 die größten Probleme? «Um ehrlich zu sein, hatte ich an diesem Wochenende keine einzige Stärke», haderte der 31-Jährige. «Im dritten Sektor habe ich viel Zeit verloren. Im Rennen war ich dort zwar etwas schneller, aber ich war nicht schnell genug. Wir haben einiges an Arbeit vor uns.»

Werbung

Werbung

Am kommenden Wochenende geht es bereits in Spielberg auf dem Red Bull Ring weiter. Dort hat Binder letztes Jahr die Ränge 5 und 7 eingefahren. «Jetzt kommt Österreich. Diese Strecke passt besser zu meinem Fahrstil, auch zu unserem Bike. Ich hoffe, dass es dort besser laufen wird.»