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Binder (11.) sieht ein: «Hatte an diesem Wochenende keine einzige Stärke!»

Brad Binder fand beim MotoGP-Event in Misano nicht den Extra-Speed, um vorne mitmischen zu können – so wie KTM-Teamkollege Pedro Acosta. Der Südafrikaner freut sich nun auf den Österreich-GP.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Brad Binder vor Johann Zarco
Brad Binder vor Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Brad Binder vor Johann Zarco
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Während Pedro Acosta in Misano mit den Rängen 6 und 3 erneut eine starke Leistung zeigte und für KTM Top-Platzierungen einfuhr, lief es für Teamkollege Brad Binder alles andere als ideal. Im Qualifying reichte es nur für Startposition 19 und im MotoGP-Sprint rollte der Südafrikaner als 14. über die Ziellinie. Den Grand Prix am Sonntag beendete Binder dann, auch aufgrund der vielen Ausfälle vor ihm, auf Rang 11. In den letzten Runden kämpfte er mit Yamaha-Pilot Fabio Quartararo noch um einen Top-10-Platz, doch an dem Franzosen kam er nicht vorbei. Er fand mit seiner RC16 kein Mittel, um schneller zu sein.

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«Ich habe von Beginn an bis zum Schluss mein Bestes versucht. Ich war einfach nicht schnell genug», lautete das ernüchternde Fazit von Binder. «In der zweiten Rennhälfte war meine Pace etwas besser. Ich war dann etwas näher dran. Ich habe alles versucht, um den Extra-Speed zu finden. Es war ein hartes Wochenende, ich wäre hier gerne viel konkurrenzfähiger gewesen.»

Willkommen zum Rennen in San Marino
Willkommen zum Rennen in San Marino
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Alex Márquez und Jorge Martin
Alex Márquez und Jorge Martin
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Fabio Quartararo
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Luca Marini
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Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
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Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in San Marino
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Im Artikel erwähnt

Vorfreude auf den Red Bull Ring

In welchem Bereich hatte Binder mit seiner RC16 die größten Probleme? «Um ehrlich zu sein, hatte ich an diesem Wochenende keine einzige Stärke», haderte der 31-Jährige. «Im dritten Sektor habe ich viel Zeit verloren. Im Rennen war ich dort zwar etwas schneller, aber ich war nicht schnell genug. Wir haben einiges an Arbeit vor uns.»

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Am kommenden Wochenende geht es bereits in Spielberg auf dem Red Bull Ring weiter. Dort hat Binder letztes Jahr die Ränge 5 und 7 eingefahren. «Jetzt kommt Österreich. Diese Strecke passt besser zu meinem Fahrstil, auch zu unserem Bike. Ich hoffe, dass es dort besser laufen wird.»

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93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+20,581

1:31,677

15

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+20,858

1:31,258

8

09

Luca Marini

Luca Marini

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Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

27

+22,911

1:31,750

8

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Fabio Quartararo

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Fabio Quartararo

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