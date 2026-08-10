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Pol Espargaro (13.) nach Razgatlioglu-Duell: Rückstand ist «beschämend»

KTM-Ersatzpilot Pol Espargaro sammelte bei seinem MotoGP-Einsatz in Silverstone immerhin einige Punkte, doch der Rückstand von mehr als 40 Sekunden beschämt den ehemaligen Moto2-Weltmeister.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Dreikampf am Ende des Feldes: Pol Espargaro vor Razgatlioglu und Fernandez
Dreikampf am Ende des Feldes: Pol Espargaro vor Razgatlioglu und Fernandez
Foto: Gold & Goose
Dreikampf am Ende des Feldes: Pol Espargaro vor Razgatlioglu und Fernandez
© Gold & Goose

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Mit einem 13. Platz im Silverstone-Grand-Prix konnte Pol Espargaro durchaus zufrieden sein. Drei Punkte waren mehr, als man vor dem Einsatz als Ersatz für Maverick Vinales erwarten konnte. Dennoch zog der KTM-Testpilot ein eher enttäuschtes Fazit. Grund dafür: der große Rückstand von 41,3 Sekunden auf Sieger Raul Fernandez.

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Im sturzreichen Rennen ließ Espargaro immerhin zwei Piloten hinter sich. Er setzte sich gegen Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu sowie Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez durch und kam als 14. ins Ziel. Espargaro profitierte zudem von der Strafe gegen Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo und rückte auf die 13. Position vor. Den Sprint am Samstag hatte Espargaro auf Position 18 beendet.

Pol Espargaro ärgerte sich über den großen Rückstand
Pol Espargaro ärgerte sich über den großen Rückstand
Foto: Gold & Goose
Pol Espargaro ärgerte sich über den großen Rückstand
© Gold & Goose

«Es war nicht einfach, sich auf dem Motorrad zu halten», hielt Espargaro nach dem Grand Prix über 20 Runden fest. Sieben Fahrer schieden durch Sturz aus. «Mein Selbstvertrauen war nicht besonders groß. Jede Runde einen anderen Fahrer auf dem Boden zu sehen, hat es nicht verbessert.»

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Pol Espargaro: Frust über großen Rückstand

Besonders der Rückstand von gut 40 Sekunden wurmt den Spanier. «Ich war viel zu langsam. Es ist lange her, als ich zum letzten Mal hier fuhr. Zudem fuhr ich länger nicht mit der 1000er-Maschine. Ich wollte an diesem Wochenende keine Fehler machen. Und das habe ich geschafft. Aber natürlich war ich viel zu langsam.»

«Ich erwarte, dass ich deutlich stärker wäre, sollte ich beim nächsten Rennen in Aragon zum Einsatz kommen. Mein Selbstvertrauen wächst und mein Körper und mein Kopf verarbeiten das Geschehen dieses Wochenendes. Sollte ich weitermachen, dann wird alles besser. Doch wenn ich nicht zum Einsatz komme, dann ist das auch ein positives Zeichen, denn das würde bedeuten, dass Maverick wieder dabei ist», bemerkte der Vinales-Ersatz.

Reifen und Verbrauch waren für Espargaro kein Problem

Der Reifenverschleiß war in Silverstone auch in diesem Jahr ein Thema. Die langgezogenen schnellen Kurven beanspruchten die Reifen stark. Vor allem im Sprint mit dem weichen Reifen sah man gegen Rennende sehr langsame Rundenzeiten.

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Hat sich Espargaro seine Reifen besser eingeteilt als die Gegner? «Ich war viel zu langsam, um darüber nachzudenken, den Reifen zu schonen», stellte er klar und fügte hinzu: «Beim Weg in die Startaufstellung sah ich, wie alle Sprit sparen und im Ökomodus fuhren. Ich fuhr Vollgas, weil ich im Rennen so langsam fuhr, dass ich keinen Sprit sparen musste.»

«Ich kam mit 40 Sekunden Rückstand ins Ziel. In den letzten Runden kämpfte ich mit Toprak. Es war beschämend. Doch immerhin hatten wir etwas Spaß», kommentierte Espargaro das Duell mit dem MotoGP-Rookie und ärgerte sich über den riesigen Rückstand: «Es war ein Desaster. Wir müssen diese Erfahrung für die Zukunft nutzen.»

Willkommen zum Rennen in Silverstone
Willkommen zum Rennen in Silverstone
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc und Alex Márquez
Marc und Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
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Moreira und Quartararo
Moreira und Quartararo
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
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Martin, Fernández, Bezzecchi
Martin, Fernández, Bezzecchi
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Sieger Raúl Fernández
Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Silverstone
© Gold & Goose

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Team

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Runden

Zeit

Bestzeit

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01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

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Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

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Diogo Moreira

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