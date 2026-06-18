Vorteil Maria Herrera: Nach Misano benötigt Beatriz Neila Schützenhilfe

Nach zwei dritten Plätzen beim Saisonauftakt in Portimão kreuzte Beatriz Neila immer als Siegerin oder als Zweite die Ziellinie – eine großartige Serie! Und doch scheint es im Kampf um die Weltmeisterschaft gegen Maria Herrera zu wenig zu sein. Denn die Titelverteidigerin ist in diesem Jahr konstanter und stand ebenfalls in jedem Rennen auf dem Podium – und das fünfmal als Siegerin.

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Nach zwei zweiten Plätzen in Misano, jeweils hinter ihrer Landsfrau, war die notorisch gute Laune aus dem Gesicht von Beatriz Neila verschwunden. Dass die Rennen nur um 0,125 und 0,075 sec zugunsten der 29-Jährigen entschieden wurden, setzte Neila zu.

«Ich liebe Misano, es ist eine meiner Lieblingsstrecken, und deshalb wollte ich hier unbedingt gut abschneiden», betonte die Ampito Crescent-Pilotin. «Die beiden Rennen verliefen ähnlich – es war ein Zweikampf zwischen Maria und mir. Ich habe bis zum Schluss alles gegeben und bin zufrieden, aber natürlich hätte ich mir den Sieg gewünscht. Wir sind auf Platz 2 gelandet, was dem Team für all die harte Arbeit an diesem Wochenende eine gewisse Anerkennung verschafft.»

Angesichts 24 Punkte Rückstand ist aber Fakt: Selbst wenn Neila in Donington Park und in Jerez alle vier Rennen gewinnen würde, würden Herrera zweite Plätze zur erfolgreichen Titelverteidigung reichen. Es müsste mindestens eine weitere Pilotin zwischen die beiden Titelkandidatinnen fahren.

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«Die Situation ist schwieriger geworden, das ist richtig. Ich werde aber nicht aufgeben und bis zum letzten Rennen alles geben. «Alles Mögliche kann passieren», gibt sich Neila kämpferisch. «Die Meisterschaft ist nicht vorbei, es stehen noch vier Rennen aus. Ich bin stolz auf meine Leistung.»