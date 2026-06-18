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Vorteil Maria Herrera: Nach Misano benötigt Beatriz Neila Schützenhilfe

Obwohl Beatriz Neila in jedem Rennen der WorldWCR 2026 auf dem Podium stand, rückt der Titelgewinn für die 24-Jährige in immer weitere Ferne. Beim Meeting in Misano wurde ihr das wohl auch bewusst.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Beatriz Neila
Beatriz Neila
Foto: Gold & Goose
Beatriz Neila
© Gold & Goose

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Nach zwei dritten Plätzen beim Saisonauftakt in Portimão kreuzte Beatriz Neila immer als Siegerin oder als Zweite die Ziellinie – eine großartige Serie! Und doch scheint es im Kampf um die Weltmeisterschaft gegen Maria Herrera zu wenig zu sein. Denn die Titelverteidigerin ist in diesem Jahr konstanter und stand ebenfalls in jedem Rennen auf dem Podium – und das fünfmal als Siegerin.

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Nach zwei zweiten Plätzen in Misano, jeweils hinter ihrer Landsfrau, war die notorisch gute Laune aus dem Gesicht von Beatriz Neila verschwunden. Dass die Rennen nur um 0,125 und 0,075 sec zugunsten der 29-Jährigen entschieden wurden, setzte Neila zu.

«Ich liebe Misano, es ist eine meiner Lieblingsstrecken, und deshalb wollte ich hier unbedingt gut abschneiden», betonte die Ampito Crescent-Pilotin. «Die beiden Rennen verliefen ähnlich – es war ein Zweikampf zwischen Maria und mir. Ich habe bis zum Schluss alles gegeben und bin zufrieden, aber natürlich hätte ich mir den Sieg gewünscht. Wir sind auf Platz 2 gelandet, was dem Team für all die harte Arbeit an diesem Wochenende eine gewisse Anerkennung verschafft.»

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Angesichts 24 Punkte Rückstand ist aber Fakt: Selbst wenn Neila in Donington Park und in Jerez alle vier Rennen gewinnen würde, würden Herrera zweite Plätze zur erfolgreichen Titelverteidigung reichen. Es müsste mindestens eine weitere Pilotin zwischen die beiden Titelkandidatinnen fahren.

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«Die Situation ist schwieriger geworden, das ist richtig. Ich werde aber nicht aufgeben und bis zum letzten Rennen alles geben. «Alles Mögliche kann passieren», gibt sich Neila kämpferisch. «Die Meisterschaft ist nicht vorbei, es stehen noch vier Rennen aus. Ich bin stolz auf meine Leistung.»

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01

Maria Herrera

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

Maria Herrera

6

12

21:46,240

1:47,843

25

02

Beatriz Neila

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

Beatriz Neila

36

12

+0,075

1:47,918

20

03

Placeholder

Muklada Sarapuech

EEST NJT Racing Team

Placeholder

Muklada Sarapuech

12

12

+13,072

1:48,592

16

04

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

96

12

+13,223

1:48,652

13

05

Paola Ramos

Paola Ramos

Forward Racing

Paola Ramos

Paola Ramos

58

12

+13,427

1:48,072

11

06

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

11

12

+13,530

1:48,672

10

07

Sara Sanchez

Sara Sanchez

Hadden Racing Team

Sara Sanchez

Sara Sanchez

64

12

+13,691

1:48,345

9

08

Natalia Rivera

Natalia Rivera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Natalia Rivera

Natalia Rivera

20

12

+13,801

1:48,563

8

09

Josephine Bruno

Team Trasimeno

Josephine Bruno

80

12

+20,486

1:48,831

7

10

Chloe Jones

Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

Chloe Jones

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+20,927

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