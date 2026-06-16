In der Seitenwagen-Weltmeisterschaft gehen die guten Ideen nicht aus

Es gibt kein einziges Team in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft, das auf Rosen gebettet ist. Mit viel Eigenleistung und einer Handvoll Freunden wird permanent am Gespann gearbeitet, um es immer auf dem letzten Stand der Technik zu haben. Dazu kommen einige treue Sponsoren, die ihren Beitrag leisten, um die enormen Kosten der dieses Jahr sechs Veranstaltungen zu je zwei Rennen umfassenden Saison zu stemmen.

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Sparen war also die oberste Maxime bei der Übernahme der Serie durch den Motorradweltverband FIM. Als erstes wurde noch im Vorjahr der kostenintensive Live-Stream beendet, danach in Absprache mit den Teams festgelegt, dass nur noch ein Zeittraining stattfindet und dafür sowie die beiden Rennen nur noch zwei Reifensätze verwendet werden dürfen.

Schritt 3, den sich die «Sidecar Partner» Michael Breitenbach und Eckart Rösinger zur Attraktivierung der Weltmeisterschaft überlegt hatten, war eine deutliche Senkung der Nenngebühr von 800 auf 550 Euro, die durch das Budget der Partner erreicht wurde. All diese Änderungen brachten den erhofften Effekt, die Zahl der Teilnehmer stieg 2026 deutlich.

Bei jedem Event findet bei B&R Reifenservice die Verlosung statt Foto: Helmut Ohner Bei jedem Event findet bei B&R Reifenservice die Verlosung statt © Helmut Ohner

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Und weil die Ideen nicht ausgehen, gab es beim Saisonauftakt in Le Mans für die Teams eine positive Überraschung. Weil der Preis für einen Reifensatz immerhin 1.000 Euro ohne MwSt. beträgt, wird auf Initiative von Albert Raesfeld, dem guten Geist von B&R Reifenservice, bei jedem Event ein Reifen verlost. In Frankreich war es der Finne Pekka Päivärinta, dessen Name aus dem Topf gezogen wurde, in Rijeka der Deutsche Markus Venus der glückliche Gewinner.