Cremona, Sprint: Payne siegt überlegen, WM-Punkte für Werkstetter und Eder

Nach Pau Arnos (Frankreich) folgte in Cremona (Italien) für die Seitenwagen-Teams eine weitere Veranstaltung auf einer Rennstrecke, auf der zuvor noch kein Weltmeisterschaftslauf stattgefunden hat. Dementsprechend gespannt nahmen sie die Gelegenheit zweier privaten Trainingssitzungen am Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag wahr, um sich vor den offiziellen freien Trainings und dem Qualifying mit dem 3,768 Kilometer langen Kurs anzufreunden.

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Im Zeittraining unterstrichen Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing ihre derzeitige Vormachtstellung. Mit 1:36,974 Minuten ließen die WM-Führenden die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie (CES Performance) um nahezu neun Zehntelsekunden hinter sich. Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) überraschten mit Startplatz 3 vor Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) und Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Racing Team).

Payne/Rousseau nützten die Pole-Position, um sich sofort an die erste Stelle zu setzen. Bereits nach der ersten Runde wurde ihnen von ihren Mechanikern ein Plus von über eineinhalb Sekunden auf den ersten Verfolger angezeigt. Bis auf den letzten Umlauf lieferte das britisch-französische Paar die schnellste Zeit aller Teams ab. Nur in der zwölften und letzten Runde beschränkten sie sich darauf, ihren überlegenen Sieg zu zelebrieren. Im Ziel betrug ihr Vorsprung über 10,4 Sekunden.

An der zweiten Position fuhren die Christie-Brüder ein einsames Sprintrennen. Nach vorne waren sie dieses Mal ohne Chance und nach hinten hatten sie nichts zu befürchten, weil Peugeot/Peugeot und Päivärinta/Christie die längste Zeit im Kampf um Platz 3 verstrickt waren. Erst in Runde 4 konnte sich das finnisch-britische Team an der französischen Sohn-Vater-Paarung, die ihrerseits Schlosser/Krieg ohne Probleme auf Distanz halten konnten, entscheidend vorbeidrängen.

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Erfolgreiches Comeback und WM-Premiere

Für Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) war es nach einem harzigen Qualifying eine erfolgreiche Rückkehr in die Weltmeisterschaft. Der Deutsche, der nach einer Knieverletzung monatelang weg vom Fenster war, schloss nahtlos an seine Leistungen aus dem Vorjahr an. Nach der ersten Runde noch auf dem neunten Platz kämpfte er sich mit seinem französischen Beifahrer bis an die sechste Stelle nach vor.

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Den Zweikampf um den siebenten Platz entschieden die Franzosen Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition) für sich. So sehr sich der Niederländer Bennie Streuer mit seiner Landsfrau Manon Vissenberg auch anstrengte, fand er keinen Weg vorbei.

Eine tolle Vorstellung lieferten auch Thomas Eder/Kevin Kölsch ab. Für den deutschen Piloten war es erst das zweite Seitenwagen-Rennen überhaupt, nachdem er erst vor einer Woche auf dem Red Bull Ring seine Feuertaufe erlebt hatte. Ohne den kleinsten Fehler ließ er bei seinem WM-Debüt als Neunter so erfahrene Teams wie Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing), Wiggert Kranenburg/Loris Charteau oder Kevin Cable/Yann Druel (K&W Racing) hinter sich.

Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026

Pl. Fahrer/Beifahrer Gespann Rdn. Zeit 1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 12 19:41,031 2. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 12 19:51,442 3. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 12 19:52,997 4. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha 12 19:59,059 5. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 12 20:02,256 6. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F) ARS Yamaha 12 20:19,328 7. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha 12 20:22,480 8. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 12 20:22,888 9. Thomas Eder/Kevin Kölsch (D) ARS Yamaha 12 20:30,760 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 12 20:35.322 11. Cyril Vinet/Gerald Vinet ARS Yamaha 12 20:51,976 12. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 12 21:09,637 13. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 12 21:18,550 14. Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 12 21:21,271 15. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 11 19:58,737 16. Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha 10 21:42,433 DNF Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 6 DNF Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha 2

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