Ab 8 Uhr: Wo das Sprintrennen der MotoGP in Japan live zu sehen ist
Am Samstag findet im japanischen Motegi der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live mitverfolgt werden können.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf
Der Große Preis von Japan an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag um 3.45 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 5.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 17.35 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Sprintrennens. Am Sonntag überträgt LA2 ab 3.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 20.05 Uhr folgt eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens.
RTS2 zeigt am Samstag ab 7.55 Uhr den MotoGP-Sprint. Am Sonntag überträgt der Sender ab 6.50 Uhr das MotoGP-Rennen.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Japan 2026 (MESZ):
Samstag, 3. Oktober:
1.40 – 2.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
2.25 – 2.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
3.10 – 3.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
3.50 – 4.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
4.15 – 4.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
5.45 – 6.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
6.10 – 6.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
6.40 – 6.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
7.05 – 7.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
8.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)
Sonntag, 4. Oktober:
2.40 – 2.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
4.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)
5.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)
7.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)
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