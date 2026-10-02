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Zuerst lief alles schief, dann drehte Yari Montella (Ducati) in Cremona auf

Als sich Yari Montella beim Superbike-Meeting in Cremona am Samstag schlafen legte, steckten ihm drei Stürze in den Knochen. Am Sonntag riss sich der Ducati-Pilot zusammen und fuhr auf das Podest.

Superbike WM

Yari Montella führte einen Reset durch
Yari Montella führte einen Reset durch
Foto: Gold & Goose
Yari Montella führte einen Reset durch
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Mit Stürzen im ersten und zweiten Training sowie im ersten Rennen machte sich Yari Montella auf dem Cremona Circuit selbst das Leben schwer. Der Druck, vor seinen Landsleuten und beim Heimrennen – auch seines Barni-Teams – performen zu müssen, machte sich ganz offensichtlich bemerkbar.

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Dabei konnte sich der 26-Jährige eigentlich keinen Fehler leisten, denn es gilt bei den letzten drei Meetings der Superbike-WM 2026, den dritten WM-Rang abzusichern und gleichzeitig in der Teammeisterschaft die wichtige Independent-Wertung zu gewinnen! «Als ich am Sonntag aufstand, sagte ich mir, dass wir einen Reset vornehmen müssen, denn wir dürfen uns keine weiteren Fehler erlauben», betonte Montella am Sonntagnachmittag. «Das Saisonende naht und die wichtigste und schwierigste Phase hat begonnen. Wir dürfen nicht nachlassen.»

Als Vierter im Sprintrennen unterlag der Barni-Pilot knapp dem aufstrebenden Rookie Alberto Surra. Im zweiten Rennen drehte wiederum Montella auf und den Spieß um. «Im Superpole-Race habe ich angefangen, wieder das gute Gefühl zum Bike zu finden, und kämpfte um einen Podestplatz. Ich war etwas nervös, denn nach Samstag brauchte ich unbedingt ein solides Ergebnis. Ich habe noch Surra überholt, aber er konterte sofort und meine Chance auf einen Podestplatz war damit dahin», erzählte der Ducati-Privatier. «Im zweiten Lauf wollte ich mir das Podium holen und als ich sah, dass der in Reichweite ist, legte ich nach. Dieses Mal war meine Pace deutlich besser als die von Surra. Die Strecke war etwas rutschiger als noch am Samstag und in den letzten Runden bekam ich Probleme und verwaltete meinen Vorsprung. Den anderen Fahrern schien es ganz ähnlich zu gehen.»

Im Artikel erwähnt

Am Ende war der Gewinn der Independent-Wertung in trockenen Tüchern und Team Marco Barnabo im siebten Himmel. «Wir sind sehr stolz darauf, zum vierten Mal als ‹Best Independent Team› gewonnen zu haben. Das ist eine wichtige Anerkennung für die Arbeit des gesamten Teams und unserer beiden Fahrer», jubelte der Italiener. «Ich möchte mich bei all unseren Sponsoren bedanken. All dies ist auch dank ihrer Unterstützung und ihres Engagements möglich. Hier in Cremona waren wirklich sehr viele von ihnen anwesend, um uns zu unterstützen, und diesen Titel vor ihren Augen zu erringen, hat eine ganz besondere Bedeutung.»

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Willkommen zum Rennen in Cremona
Willkommen zum Rennen in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Yari Montella
Das Bike von Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Cremona
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Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

34:02,443

1:28,122

25

02

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

+8,590

1:28,166

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+12,724

1:28,686

16

04

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

23

+13,914

1:28,920

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+17,159

1:28,727

11

06

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

96

23

+20,917

1:29,111

10

07

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+21,405

1:28,945

9

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Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+24,398

1:29,452

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+27,293

1:29,300

7

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