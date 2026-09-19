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Assen, Quali: Payne vor Päivärinta, Schlosser lediglich auf Position 16

Im Qualifying für das vorletzte Rennwochenende der Seitenwagen-WM war in Assen Geduld gefragt, am Ende sicherte sich Harry Payne vor Pekka Päivärinta, Ted Peugeot und Sam Christie die Pole-Position.

Seitenwagen

Payne/Rousseau: Fünftes WM-Wochenende, fünfte Pole-Position
Payne/Rousseau: Fünftes WM-Wochenende, fünfte Pole-Position
Foto: Mark Walters
Payne/Rousseau: Fünftes WM-Wochenende, fünfte Pole-Position
© Mark Walters

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Das Qualifying der Seitenwagen-Weltmeisterschaft begann auf der Rennstrecke in Assen bei gerade einmal 18 Grad Luft- und 19 Grad Asphalttemperatuten auf nasser Fahrbahn. Lange gaben Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (DHR/DAO Racing) das Tempo vor. Nur kurz führten Pekka Päivärinta mit Adam Christie (Hänni Racing) die Zeitentabelle an, dann übernahm wieder die britische Paarung.

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Mit zunehmender Trainingsdauer trocknete der Kurs zumindest auf der Ideallinie ab und die Teams konnten von Regenreifen auf Slicks wechseln. Sechs Minuten vor Trainingsende standen Ted und Vincent Peugeot zumindest vorübergehend auf der Pole-Position, doch Päivärinta/Christie jagten dem französischen Duo mit 1:46,489 Minuten die schnellste Zeit ab.

In der endscheidenden Phase griffen auch Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), die bereits das freie Training dominiert hatte, in den Kampf um die beste Startposition ein. Der Brite und sein französischer Beifahrer konnten immer wieder kontern, wenn Päivärinta seine Zeit verbessert hatte. Am Ende hatten die WM-Führenden vor ihrem ersten Verfolger die Nase vorne.

Mit dem dritten Startplatz unterstrichen Peugeot/Peugeot, dass ihr zweiter Platz im zweiten Rennen in Cremona kein Zufall war. Sie ließen sogar die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie (CES Performance) hinter sich. Hinter Blackstock/Lawrence und Bennie Streuer/Manon Vissenberg werden Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) die Rennen von Position 7 in Angriff nehmen.

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Robert Biggs/Ferry Segers, Tim Reeves/Luca Schmidt (Carl Cox Motorsport) und Thomas Eder/Kevin Kölsch komplettieren die Top-10 in der Startaufstellung. Enttäuschend verlief das Qualifying für Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), die unmittelbar hinter Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing) an der 16. Stelle landeten.

Assen, Qualifikation, 19. September 2026

Pos.

Team

Motorrad

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

1:44,508

min.

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

1:44,694

3.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

1:45,589

4.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

1:45,625

5.

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)

LCR Yamaha

1:46,235

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

1:46,324

7.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

1:47,920

8.

Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)

LCR Yamaha

1:48,475

9.

Tim Reeves/Luca Schmidt (GB/D)

ARS Yamaha

1:49,369

10.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

1:49,521

11.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

1:49,563

12.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

1:50,209

13.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

1:51,760

14.

Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)

LCR Yamaha

1:52,102

15.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

1:52,110

16.

Markus Schlosser/Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

1:54,577

17.

Kevin Cable/Yann Druel (GB/F)

LCR Yamaha

1:56,503

18.

Raymond Leijdekkers/Oceane Bataille (NL/F)

LCR Yamaha

1:56,991

19.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

1:58,712

20.

Rogier Weekers/R. Moes

R&R Yamaha

1:58,932

21.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

1:59,620

22.

Claude Vinet/Leane Marsal

LCR Yamaha

1:59,743

23.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

02:00,2

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