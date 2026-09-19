Bol d’Or 2026 im TV: Wo das Saisonfinale der Langstrecken-WM zu sehen ist

An diesem Wochenende entscheidet sich auf dem Circuit Paul Ricard die Langstrecken-WM 2026. Beim traditionsreichen Bol d’Or geht es für die besten EWC-Teams nicht nur um den Sieg beim letzten 24-Stunden-Rennen des Jahres, sondern auch um den Weltmeistertitel.

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Nach den ersten drei Saisonrennen geht YART als Tabellenführer in das Finale. Die Mannschaft von Teammanager Mandy Kainz führt die Gesamtwertung mit 112 Punkten an. Das BMW-Werksteam folgt mit 93 Zählern und hat damit ebenfalls noch Chancen auf den WM-Titel. Yoshimura SERT Motul liegt mit 84 Punkten ebenfalls noch im Titelrennen.

Am Samstag um 15 Uhr wird es ernst: Dann erfolgt der Start zum 89. Bol d’Or. Exakt 24 Stunden später fällt am Sonntag um 15 Uhr die Zielflagge.

Bol d’Or komplett kostenlos bei ServusTV On

Die einfachste Möglichkeit, den Bol d’Or vom Start bis zur Zieldurchfahrt zu verfolgen, bietet ServusTV On . Dort wird das komplette 24-Stunden-Rennen kostenlos im Livestream übertragen. Der Stream läuft ohne Unterbrechung durch die Nacht und wird mit englischem Kommentar angeboten.

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Damit können EWC-Fans das Geschehen auf dem Circuit Paul Ricard über die gesamten 24 Stunden live verfolgen – von der Startphase am Samstagnachmittag über die entscheidenden Nachtstunden bis zum Zieleinlauf am Sonntag.

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Eurosport zeigt Start und Entscheidung live

Auch Eurosport berichtet umfangreich vom Saisonfinale der Langstrecken-WM. Eurosport 2 steigt am Samstag pünktlich zum Rennstart um 15 Uhr in die Übertragung ein und zeigt die ersten neun Stunden bis Mitternacht live.

Während der Nacht legt Eurosport eine Übertragungspause ein. Am Sonntagmorgen geht es ab 6.30 Uhr weiter. Von 9.30 Uhr können die Zuschauer das Renngeschehen im kostenfreien Eurosport 1 verfolgen. Die Übertragung geht bis zur Zieldurchfahrt um 15 Uhr und bleibt anschließend noch eine weitere halbe Stunde auf Sendung. Damit sind auch die Podiumszeremonie und erste Stimmen nach dem Saisonfinale zu sehen.

Für den deutschen Kommentar sorgen Lenz Leberkern, Toni Börner, Steve Mizera und Harry Weber.

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Die TV-Zeiten des Bol d’Or 2026: