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Aragón, Lauf 2: Stürze, Strafen und Chaos bei Kawasaki-Sieg

Der zweite Lauf der Sportbike-WM 2026 im MotorLand Aragon war ereignisreich und hatte ein kurioses Finale. Nachdem die Top-2 bestraft wurden, ging der Sieg an Kawasaki-Pilot Xavi Artigas.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Xavi Artigas wurde am Ende als Sieger gewertet
Xavi Artigas wurde am Ende als Sieger gewertet
Foto: Gold & Goose
Xavi Artigas wurde am Ende als Sieger gewertet
© Gold & Goose

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Auch in der neuen Sportbike-WM basiert die Startaufstellung für das zweite Rennen nicht allein auf der Superpole. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab dem zehnten Startplatz das Qualifying.

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Die so ermittelte Startreihenfolge spiegelt dadurch nicht das Rennergebnis wider, was beabsichtigt ist: Von der Pole-Position ging der sechstplatzierte Carter Thompson (Yamaha) in den zweiten Lauf. Den zweiten Startplatz verdiente sich Matteo Vannucci (Aprilia), der am Samstag Fünfter wurde. Startplatz 3 bekleidete Elia Bartolini (Triumph) – der Italiener war Zwölfter. Im Gegensatz dazu fiel Lauf-1-Sieger David Salvador (Kawasaki) auf Startplatz 10 zurück.

Der um 13:00 Uhr gestartete zweite Lauf ging über elf Runden. Bei Sonnenschein und 26 Grad Celsius war es sommerlich warm. Den Sprint zur ersten Kurve gewann Elia Bartolini (Triumph), dahinter reihten sich Xavi Artigas (Kawasaki) und Matteo Vannucci (Aprilia) ein. Vanucci und Bartolini setzten sich in der ersten Runde bereits leicht vom Verfolgerfeld.

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In Runde 2 stürzten Jeffrey Buis (Suzuki) und Alessandro Di Persio (Yamaha) spektakulär. Die Motorräder rutschten in der Rechts-Links-Kombination der Kurven 8 und 9 quer über die Piste. Wie durch ein Wunder wurde kein anderer Pilot mit ins Verderben gerissen.

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Vorn hatten sich Vannucci und Bartolini um 0,8 sec von den Kawasaki-Piloten Antonio Torres, Artigas und David Salvador abgesetzt. Salvador hatte in 1:58,961 min den Rundenrekord unterboten.

Nach fünf Runden waren die Top-2 unverändert unter sich, in der zweiten Gruppe hatte sich Salvador auf Platz 3 durchgesetzt. Die Top-9 fuhren innerhalb von nur 1,9 sec. Als bester Suzuki-Pilot hatte Ferre Fleerackers als Zehnter 6,8 sec Rückstand.

In Kurve 12 der sechsten Runde kamen sich die Niederländer Loris Veneman (Kawasaki) und Kas Beekmans (Suzuki) in die Quere. Beide stürzten und mussten das Rennen aufgeben.

Mittlerweile hatte Salvador die Lücke zur Spitze zugefahren und Bartolini von Platz 2 verdrängt und übernahm in Runde 8 erstmals die Führung. Die Top-4 hatten sich um wenige Meter vom Rest abgesetzt.

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Zwei Runden vor dem Ende war der Ausgang weiterhin völlig offen. Die ständigen Überholmanöver und die Windschattenduelle auf der langen Geraden führten das Feld immer wieder zusammen. Nach einem Kontakt mit Bartolini stürzte mit Salvador der WM-Leader. Bartolini wurde zu einer Long-Lap verdonnert, womit sich auch der Triumph-Pilot von einem Top-Ergebnis verabschieden musste.

Die Top-2 auf der Ziellinie wurden bestraft

Vannucci ging als Führender in die letzte Runde, doch an seinem Heck klemmte ein Pulk von sieben Piloten innerhalb von nur 0,7 sec – aber der Aprilia-Pilot stürzte nach einem gewagten Überholmanöver von Torres. Bartolini fuhr als Erster über die Linie, erhielt aber nachträglich eine Drei-Sekunden-Strafe anstelle der Long-Lap. So ging der Sieg an Torres, der aber ebenfalls eine Strafe erhielt.

Als alle Zwischenfälle von den Stewards gesichtet waren, wurde Artigas als Sieger bestätigt. Das Podium komplettierten Thompson und Harrison Dessoy (Triumph).

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Xavier Artigas

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

Xavier Artigas

34

11

22:01,401

1:59,290

25

02

Carter Thompson

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

Carter Thompson

50

11

+0,038

1:59,143

20

03

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

PHR Performance Triumph

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

55

11

+0,110

1:58,980

16

04

Placeholder

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Placeholder

Fenton Seabright

73

11

+0,232

1:59,011

13

05

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

Deza-Box 77 Racing Team

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

16

11

+0,290

1:59,052

11

06

Elia Bartolini

Elia Bartolini

CM Triumph Factory Racing

Elia Bartolini

Elia Bartolini

23

11

+2,913

1:59,022

10

07

Antonio Torres

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

Antonio Torres

47

11

+2,926

1:59,164

9

08

Ferre Fleerackers

Ferre Fleerackers

Track & Trades Wixx Racing

Ferre Fleerackers

Ferre Fleerackers

65

11

+8,426

2:00,116

8

09

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

77

11

+8,498

1:59,869

7

10

Julian Correa

Julian Correa

Pons Motosport Italika Racing

Julian Correa

Julian Correa

40

11

+8,523

1:59,958

6

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