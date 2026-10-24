David Salvador: Abgeschossen, den Titel verloren, Supersport-Aufstieg fix
Man weiß nicht, wie die Sportbike-WM 2026 ohne den Sturz von David Salvador ausgegangen wäre. Sicher ist, dass David Salvador zwar den Titel verloren, aber eine Zukunft in der Supersport-WM hat.
Die erste Saison der neuen Sportbike-WM endete dramatisch. Mit zwölf Punkten Vorsprung trat David Salvador als WM-Leader beim Finale in Jerez an und ging von der Pole-Position in den ersten Lauf – alles schien perfekt für den 23-Jährigen zu laufen. Doch zwei Runden vor dem Ende krachte Yamaha-Pilot Carter Thompson in Salvador, wodurch der Spanier stürzte und leer ausging.
Als dann noch sein
Für den Rammstoß gegen Salvador erhielt Thompson eine Long-Lap-Penalty. Dennoch kreuzte der Australier als Sechster die Ziellinie. Angesichts der Auswirkung wunderte sich der Kawasaki-Pilot über die leichte Bestrafung. «Ich kann manche Entscheidungen der Rennleitung einfach nicht nachvollziehen. In Cremona wurde ich bestraft, während hier durch einen Kontakt, der einen Fahrer zum Sturz gebracht hat, nur eine Long-Lap-Strafe vergeben wurde. Ich finde das offen gesagt unfassbar.»
Zur Erklärung: In Cremona wurde Salvador um sechs Startplätze zurückgestuft, weil er in der Superpole auf der Ideallinie bummelte.
Im zweiten Lauf in Jerez brachte Artigas mit Platz 8 den WM-Titel nach Hause; Salvador wurde Vierter. Mit dem Gewinn der Teamwertung und mit dem
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