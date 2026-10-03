Tabellenführer Bastian Buus (Porsche) auf Pole-Position in Barcelona
Tabellenführer Bastian Buus hat sich im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R die Pole-Position für das erste GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen in Barcelona gesichert.
Tabellenführer Bastian Buus hat sich die Pole-Position für das erste Rennen des GT World Challenge Europe in Barcelona heute gesichert. Im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R umrundete der DTM-Pilot den Kurs in 1:39.542 Minuten.
Kiern Jewiss fuhr im 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 auf den zweiten Startplatz und war damit das bestplatzierte Bronze Cup-Fahrzeug. 0,085 Sekunden fehlten dem Briten auf die Bestzeit.
Fabian Schiller komplettiert im GetSpeed MErcedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Barcelona Qualifying 1 (Top 10):
Bastian Buus/Ricardo Feller – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
Kiern Jewiss/Charles Dawson - 2Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Fabian Schiller/Gabriel Rindone - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3
Felix Hirsiger/Carl Bennet - AF Corse - Ferrari 296 GT3
Marvin Dienst/Rinat Salikhov – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Sven Müller/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
Dennis Marschall/Constantin Dressler – Kessel Racing – Ferrari 296 GT3
Augusto Farfus/Darren Leung - Paradine Competition - BMW M4 GT3
Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
David Fumanelli/Marco Pulcini - Kessel Racing – Ferrari 296 GT3
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach