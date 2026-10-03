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Tabellenführer Bastian Buus (Porsche) auf Pole-Position in Barcelona

Tabellenführer Bastian Buus hat sich im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R die Pole-Position für das erste GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen in Barcelona gesichert.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Tabellenführer Bastian Buus auf der Pole-Position
Tabellenführer Bastian Buus auf der Pole-Position
Foto: SRO
Tabellenführer Bastian Buus auf der Pole-Position
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Tabellenführer Bastian Buus hat sich die Pole-Position für das erste Rennen des GT World Challenge Europe in Barcelona heute gesichert. Im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R umrundete der DTM-Pilot den Kurs in 1:39.542 Minuten.

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Kiern Jewiss fuhr im 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 auf den zweiten Startplatz und war damit das bestplatzierte Bronze Cup-Fahrzeug. 0,085 Sekunden fehlten dem Briten auf die Bestzeit.

Fabian Schiller komplettiert im GetSpeed MErcedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Barcelona Qualifying 1 (Top 10):

  1. Bastian Buus/Ricardo Feller – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R

  2. Kiern Jewiss/Charles Dawson - 2Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  3. Fabian Schiller/Gabriel Rindone - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

  4. Felix Hirsiger/Carl Bennet - AF Corse - Ferrari 296 GT3

  5. Marvin Dienst/Rinat Salikhov – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  6. Sven Müller/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R

  7. Dennis Marschall/Constantin Dressler – Kessel Racing – Ferrari 296 GT3

  8. Augusto Farfus/Darren Leung - Paradine Competition - BMW M4 GT3

  9. Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

  10. David Fumanelli/Marco Pulcini - Kessel Racing – Ferrari 296 GT3

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