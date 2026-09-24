Somkiat Chantra: Erst Superbike in Cremona, dann MotoGP-Comeback in Motegi

Am Dienstag gab HRC bekannt, dass Honda-Werksfahrer Joan Mir die Grands Prix in Japan und Indonesien Anfang Oktober nicht bestreiten wird. Der Spanier leidet an einer mysteriösen Krankheit. MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte verordnete ihm eine Ruhepause von 15 Tagen.

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Was Joan Mir hat, steht allerdings noch nicht fest. «Aufgrund der anhaltenden Beschwerden und ihres Schweregrads wurde Mir im Universitätsklinikum Dexeus einer Reihe von Untersuchungen unterzogen, um eine endgültige Diagnose zu stellen. Angesichts der Symptome lautet die ärztliche Empfehlung, sich in den nächsten 15 Tagen streng zu schonen und verschiedene Behandlungen zu absolvieren. Daher habe ich ihm von einer Teilnahme an den Grands Prix von Japan und Indonesien abgeraten. Sein Zustand wird von meinem Team weiterhin genau beobachtet», meinte Dr. Charte.

Ex-MotoGP-Pilot Somkiat Chantra springt ein

Am 23. September verkündete HRC, dass Somkiat Chantra beim Großen Preis von Japan für Joan Mir einspringen wird. Chantra, der in der Saison 2025 mit LCR Honda in der Königsklasse an den Start ging, wechselte 2026 ins Superbike-Werksteam von Honda. Nun kehrt er in Motegi in die Königsklasse zurück – eine Rennstrecke, die für ihn eine besondere Bedeutung hat, da er dort 2023 seinen denkwürdigen Moto2-Sieg errang.

Bevor es für den 27-Jährigen Anfang Oktober jedoch nach Japan geht, ist er am kommenden Wochenende bei der Superbike-WM auf dem Cremona Circuit im Einsatz. Ein Sturz mit Verletzung als Folge wäre für Honda und Chantra gleichermaßen ungünstig.

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2025 belegte Chantra in Motegi im Grand Prix den 15. Platz. Es war eines der wenigen Rennwochenenden, an denen der Thailänder Punkte holen konnte. Insgesamt erzielte er letztes Jahr in der MotoGP sieben Punkte. In der Gesamtwertung wurde er 26. Sein Rookie-Jahr in der Superbike-WM verläuft ebenfalls nicht gut. Bereits in der Vorsaison hat sich Chantra verletzt. Mit der unterlegenen Honda CBR1000RR hat er zudem einen schweren Stand. In der WM-Tabelle liegt er derzeit mit zehn Punkten auf Rang 20. Sein lange verletzter Teamkollege Jake Dixon ist nur 23.