Ducati-Privatier Tommy Bridewell: Ehrliche Analyse seiner Rookie-Saison

Die ersten Rennwochenenden von Tommy Bridewell und Advocates Ducati in der Weltmeisterschaft waren eine Herausforderung. Denn das Team wurde neu auf die Beine gestellt und war eigentlich auf einen Start in der britischen Superbike-Serie eingestellt. Weil die Entscheidung zugunsten der WM erst im Januar fiel, verpasste man den Saisonauftakt in Australien.

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Hinzukommt: Bridewell, der seine gesamte Karriere in der nationalen Rennserie verbracht hatte, war an moderne Fahrhilfen nicht gewohnt – und mit 38 Jahren war es fraglich, ob der Engländer noch die erforderliche Anpassungsfähigkeit hat.

Nach neun von zwölf Meetings sind alle Zweifel verflogen und alle Skeptiker verstummt. Bridewell mauserte sich zum konstanten Top-10-Piloten. Fünfte Plätze in Aragón und Donington (jeweils Lauf 1) sind seine besten Ergebnisse.

«Ganz ehrlich, mehr als das, war ich bisher gezeigt habe, war auch nicht drin», sagte der Ducati-Privatier im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Ich muss anerkennen, dass die Aruba-Jungs auf ihren Werksmotorrädern uns deutlich voraus sind. Wenn ich objektiv bewerte, wo ich in meinem Rookie-Jahr stehe, dann sehe ich Sam Lowes in seinem drittem Superbike-Jahr einen kleinen Schritt vor uns. Yari Montella fährt seine zweite Saison und er ist uns einen ganzen Schritt voraus, so ehrlich muss ich zu mir sein. Allerdings denke ich nicht, dass wir meilenweit entfernt sind. Kurz gesagt glaube ich nicht, dass ich bessere Ergebnisse hätte erreichen können.»

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