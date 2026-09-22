So wird Ducati-Star Nicolò Bulega (26) in Cremona Superbike-Weltmeister

Die Saison von Nicolò Bulega wurde hinreichend beschrieben. Neun Pole-Positions bei neun Meetings und 26 von 27 möglichen Siegen sprechen für sich. Bereits beim zehnten von zwölf Events der Superbike-WM 2026 kann der Italiener den Weltmeistertitel einfahren. So weit kann man sich aus dem Fenster lehnen: Er wird den WM-Titel unter Dach und Fach bringen!

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Denn der 26-Jährige führt mit 553 Punkten die Gesamtwertung an. Als Zweiter folgt sein Aruba.it Ducati-Teamkollege Iker Lecuona mit 407 Punkten. Das sind 146 Punkte Vorsprung bei noch 186 zu gewinnenden Zählern. Für den WM-Dritten – Ducati-Privatier Yari Montella – ist mit 306 Punkten Rückstand auf Bulega der Griff nach der Superbike-Krone nicht einmal mehr rechnerisch möglich.

Seit Portimão kamen die beiden Werkspiloten auf den Plätzen 1 und 2 ins Ziel, abgesehen vom Superpole-Race in Donington Park, als Lecuona stürzte. Man kann davon ausgehen, dass diese Kräfteverhältnisse am kommenden Wochenende in Cremona Bestand haben werden.

Bereits nach Lauf 1 könnte der Italiener der neue Weltmeister sein, wenn er 15 Punkte mehr holt als Lecuona. D.h. der Spanier dürfte bei einem Bulega-Sieg maximal Sechster werden oder müsste stürzen – ein unwahrscheinliches Szenario.

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Die Entscheidung könnte im Superpole-Race fallen, wenn Bulega in beiden Rennen zusammen drei Punkte mehr eingefahren hat. Mit zwei Siegen wäre das gegeben, selbst wenn Lecuona jeweils Zweiter werden würde – die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es so kommt.

Sollte jedoch Lecuona den ersten Lauf sowie den Sprint gewinnen und Bulega jeweils Zweiter werden, würde die Entscheidung auf das zweite Hauptrennen vertagt. Dann würde dem WM-Leader jedoch selbst bei einem Lecuona-Sieg ein zehnter Platz reichen. Denn dann würde er mit 124 Punkten führen, während in Estoril und Jerez ebensoviele noch zu gewinnen wären. Aber Bulega hat mehr Siege eingefahren und stünde als Weltmeister fest.

Was könnte die Titelentscheidung auf das Meeting in Portugal vertagen? Nur wenn der Sturz von Bulega beim MotoGP-Test in Mugello ihn so sehr einschränken würde, dass er für sein Heimrennen in Cremona keine Startfreigabe erhalten würde. Danach sieht es jedoch nicht aus.