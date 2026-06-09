Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Vorteil oder Belastung? Bimota-Pilot Axel Bassani spürt den Misano-Druck

Das Rennwochenende in Misano ist regelmäßig einer der bestbesuchten Superbike-Veranstaltungen. Als Bimota-Pilot steht Lokalmatador Axel Bassani beim Heimrennen unter besonderer Beobachtung.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Axel Bassani steht beim Heimrennen unter großen Druck
Axel Bassani steht beim Heimrennen unter großen Druck
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani steht beim Heimrennen unter großen Druck
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Live

Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

Werbung

Sein Heimrennen auf dem Misano World Circuit vor einem Jahr war für Axel Bassani ein Desaster! Der Italiener qualifizierte sich im ersten Jahr der Bimota-Rückkehr in die Superbike-WM spektakulär als Dritter, doch im ersten Lauf stürzte der 26-Jährige in der ersten Runde. Und als das Superpole-Race bereits in der ersten Kurve ebenfalls im Kiesbett endete, war von Startplatz 11 im zweiten Rennen auch kein starkes Ergebnis möglich – Bassani kreuzte nur als Zwölfter die Ziellinie.

Werbung

Werbung

Man muss durchgehend gut und schnell sein.

Axel Bassani

In diesem Jahr 2026 kommt Bassani nur soliden Rennwochenenden in Most und Aragon (fünf Top-8-Finishs) nach Misano. Die Erinnerungen an 2025 sind jedoch präsent.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Es ist immer etwas Besonderes, vor heimischem Publikum zu fahren, aber gleichzeitig ist es nicht einfach, den ganzen Druck zu bewältigen, der bei solchen Rennen auf uns lastet. Man muss gut und schnell sein – und das durchgehend», weiß der Bimota-Pilot.

Werbung

Werbung

Den Druck von den üblicherweise gut gefüllten Tribünen wird Bassani versuchen, bestmöglich auszublenden. Gleichzeitig werden mehr Sponsoren und Gäste anwesend sein als normalerweise.

TV-Programm

Live

Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

«Ich werde versuchen, es wie ein normales Rennwochenende anzugehen, so wie wir es bisher getan haben. Wir werden versuchen, konstant zu sein und die Arbeit fortzusetzen, die wir beim letzten Rennen in Motorland Aragon geleistet haben, als wir ein gutes Gefühl und ein gutes Gespür für das Motorrad hatten», erklärte der aus Feltre stammende Italiener. «Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie wir im Team arbeiten, und wir werden versuchen, ruhig zu bleiben – uns aber auch wirklich auf die Arbeit zu fokussieren, die wir zu erledigen haben. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben, einige Punkte zu holen und unsere Saison fortzusetzen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

372

2

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

264

3

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

142

4

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

132

5

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

131

6

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

117

7

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

109

8

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

92

9

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Kawasaki WorldSBK Team

85

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien