Xavi Vierge (Yamaha): 21 Runden wie im Qualifying für ein Top-10-Finish

Seinen Vertrag für die Superbike-WM 2027 mit Barni Ducati hatte Xavi Vierge bereits in der Tasche, als er nach Estoril zum vorletzten Saisonmeeting reiste. Der Spanier wollte sich dennoch mit Stil von Yamaha verabschieden und die bestmöglichen Ergebnisse abliefern.

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Man muss dem 29‑Jährigen zugutehalten, dass ihm dies gelungen ist. Denn ob als Zehnter am Freitag, als 13. der Superpole oder in den Rennen auf den Plätzen 13, 7 und 9 – es war immer Vierge, der die Yamaha-Flagge hochhielt!

«Es ist Tatsache, dass uns ein wenig der Speed fehlt. Alle sind so schnell – unser Tempo ist nicht schlecht, aber es reicht nicht ganz aus, um um eine bessere Platzierung zu kämpfen», sagte der Pata Maxus-Werkspilot. «Nach einem insgesamt schwierigen Wochenende haben wir am Sonntag deutlich mehr Tempo gezeigt. Das Team hat so hart gearbeitet, und wir haben im Warm-up eine Änderung ausprobiert, die mich einen Schritt in die richtige Richtung gebracht hat. Ich bin wirklich glücklich, dass ich im Superpole-Race über die 10 Runden ein gutes Tempo gezeigt habe – ich konnte im Vergleich zu Samstag bei der Race-Pace einen großen Schritt nach vorn machen.»

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Im zweiten Lauf setzte sich der Katalane unter anderem gegen Jake Dixon (Honda) und Tommy Bridewell (Ducati) durch. Dafür musste Vierge jedoch tief in die Trickkiste greifen.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Live Jerez: 1. Freies Training FIM Superbike World Championship 16.10.2026 - 10:30

«Mir war klar, dass es über die 21 Runden kritisch werden würde, da ich jede einzelne Runde wie im Qualifying fahren musste. Aber ich habe es versucht, hatte einen guten Start und ich war in einer guten Gruppe», schilderte der Yamaha-Pilot. «Wie gesagt, ich habe alles gegeben, was die Reifen hergaben, und dann versucht, das Motorrad in der bestmöglichen Position ins Ziel zu bringen. Sicherlich ist es nicht das Ergebnis, das wir uns wünschen – der Rückstand auf die Spitze ist immer noch zu groß –, aber es sieht so aus, als hätten wir etwas gefunden, und ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen daraus lernen und sehen können, ob wir noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen können, um in Jerez mehr Optionen zu haben und die Saison erfolgreich abzuschließen.»