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Xavi Vierge (Yamaha): 21 Runden wie im Qualifying für ein Top-10-Finish

In allen drei Superbike-Rennen auf dem Circuito do Estoril war Xavi Vierge bester Yamaha-Pilot. Dafür musste der Spanier großen Aufwand betreiben und ging hohes Risiko ein.

Superbike WM

Xavi Vierge holte in Estoril für Yamaha die Kohlen aus dem Feuer
Xavi Vierge holte in Estoril für Yamaha die Kohlen aus dem Feuer
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge holte in Estoril für Yamaha die Kohlen aus dem Feuer
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Seinen Vertrag für die Superbike-WM 2027 mit Barni Ducati hatte Xavi Vierge bereits in der Tasche, als er nach Estoril zum vorletzten Saisonmeeting reiste. Der Spanier wollte sich dennoch mit Stil von Yamaha verabschieden und die bestmöglichen Ergebnisse abliefern.

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Man muss dem 29‑Jährigen zugutehalten, dass ihm dies gelungen ist. Denn ob als Zehnter am Freitag, als 13. der Superpole oder in den Rennen auf den Plätzen 13, 7 und 9 – es war immer Vierge, der die Yamaha-Flagge hochhielt!

«Es ist Tatsache, dass uns ein wenig der Speed fehlt. Alle sind so schnell – unser Tempo ist nicht schlecht, aber es reicht nicht ganz aus, um um eine bessere Platzierung zu kämpfen», sagte der Pata Maxus-Werkspilot. «Nach einem insgesamt schwierigen Wochenende haben wir am Sonntag deutlich mehr Tempo gezeigt. Das Team hat so hart gearbeitet, und wir haben im Warm-up eine Änderung ausprobiert, die mich einen Schritt in die richtige Richtung gebracht hat. Ich bin wirklich glücklich, dass ich im Superpole-Race über die 10 Runden ein gutes Tempo gezeigt habe – ich konnte im Vergleich zu Samstag bei der Race-Pace einen großen Schritt nach vorn machen.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen in Estoril
Willkommen in Estoril
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Surra
Lecuona, Bulega, Surra
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Estoril
© Gold & Goose

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Im zweiten Lauf setzte sich der Katalane unter anderem gegen Jake Dixon (Honda) und Tommy Bridewell (Ducati) durch. Dafür musste Vierge jedoch tief in die Trickkiste greifen.

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«Mir war klar, dass es über die 21 Runden kritisch werden würde, da ich jede einzelne Runde wie im Qualifying fahren musste. Aber ich habe es versucht, hatte einen guten Start und ich war in einer guten Gruppe», schilderte der Yamaha-Pilot. «Wie gesagt, ich habe alles gegeben, was die Reifen hergaben, und dann versucht, das Motorrad in der bestmöglichen Position ins Ziel zu bringen. Sicherlich ist es nicht das Ergebnis, das wir uns wünschen – der Rückstand auf die Spitze ist immer noch zu groß –, aber es sieht so aus, als hätten wir etwas gefunden, und ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen daraus lernen und sehen können, ob wir noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen können, um in Jerez mehr Optionen zu haben und die Saison erfolgreich abzuschließen.»

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Zeit
Bestzeit
Punkte

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

21

33:28,170

1:34,696

25

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

21

+4,888

1:34,713

20

03

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

21

+16,073

1:35,731

16

04

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

21

+18,153

1:35,767

13

05

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

21

+21,430

1:35,799

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

21

+22,894

1:36,000

10

07

31

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

21

+25,584

1:35,876

9

08

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

21

+26,236

1:35,862

8

09

97

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

21

+31,680

1:36,055

7

10

96

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

21

+31,992

1:36,129

6

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