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Erleichterung bei BMW: Trendwende fortgesetzt, Zuversicht für das Finale

Das zweite Heimrennen von Miguel Oliveira bescherte BMW auf dem Circuito do Estoril das zweitbeste Rennwochenende der Superbike-WM 2026. Die eingeleitete Trendwende trägt Früchte.

Superbike WM

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: BMW
Miguel Oliveira
© BMW

Im Artikel erwähnt

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Die Superbike-WM 2026 verläuft für BMW aus verschiedenen Gründen schwierig – zwei neue Fahrer, die zudem mit Verletzungen zu kämpfen hatten, und mit Ducati einen Gegner, der ein überragend gutes neues Motorrad entwickelte. Das Meeting in Magny-Cours war ein Tiefpunkt, aus dem sich der bayerische Hersteller Schritt für Schritt selbst befreite.

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Das Fazit nach dem Meeting in Estoril: BMW ist zurück im Kampf um Podestplätze, zumindest mit Miguel Oliveira. Der Portugiese glänzte bei seinem Heimrennen mit den Plätzen 4, 4 und 8. Den Sprung auf das Podium verpasste der 31-Jährige im ersten Lauf um 1,776 sec, im Superpole-Race sogar nur um 0,141 sec. Eine schlechte erste Runde verhinderte eine ähnlich gute Platzierung im zweiten Hauptrennen. Das Management ist mit der Entwicklung zufrieden.

«Das Wochenende begann mit einem besonderen Moment für Miguel und seine Familie. Die vielen Fans und die Ehrung haben uns gezeigt, was für ein besonderer Markenbotschafter er für uns ist», betonte Sven Blusch, Chef von BMW Motorrad Motorsport. «Sportlich geht sein Trend mit zwei vierten Plätzen klar aufwärts. Rennen zwei verlief etwas unglücklich, auch da wäre Platz vier möglich gewesen. Mit seinen Überholmanövern zeigt er auch mehr Selbstvertrauen auf der Strecke. Miguels bekannte Stärken waren wiederzuerkennen, was uns für Jerez sehr positiv stimmt.»

Im Artikel erwähnt

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: BMW
Miguel Oliveira
© BMW

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Nach dem Reinfall in Frankreich ließ BMW keinen Stein auf dem anderen und hinterfragte jedes Setting. Die vielversprechenden Ergebnisse von Oliveira waren Lohn für die Anstrengungen.

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«Wir konnten die in Cremona eingeleitete Trendwende hier fortsetzen», sagte der Technische Direktor Chris Gonschor erleichtert. «Miguel war in allen Sessions sehr nah an den Spitzenzeiten, konnte sich mit einem starken Qualifying eine gute Ausgangsposition sichern und in den Rennen das Podiumspotenzial des Bikes bestätigen. Die technischen Änderungen seit Magny-Cours haben uns, zusammen mit Miguels mentaler Stärke, tolle Rennen geliefert. Miguel kann nun genau dort anknüpfen, wo er vor seiner Verletzung in Ungarn aufgehört hat. Mein besonderer Dank gilt meiner Mannschaft in München, die trotz eines herausfordernden Saisonverlaufs niemals aufgegeben hat, das Bike weiter zu verbessern.»

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

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25

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7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

21

+4,888

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20

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67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

21

+16,073

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16

04

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BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

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21

+18,153

1:35,767

13

05

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

21

+21,430

1:35,799

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

21

+22,894

1:36,000

10

07

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Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

21

+25,584

1:35,876

9

08

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

21

+26,236

1:35,862

8

09

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Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

21

+31,680

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