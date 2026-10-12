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ZX Moto feiert Vizetitel: Valentin Debise hat noch nicht genug!

Mit Platz 3 in Estoril sicherte Valentin Debise den Vizetitel der Supersport-WM. Für ZX Moto ist das ein gewaltiger Erfolg in der Debütsaison – für den Franzosen der größte seiner Karriere.

Supersport-WM

ZX Moto krönte die Supersport-WM 2026 mit dem vorzeitigen Vizetitel
ZX Moto krönte die Supersport-WM 2026 mit dem vorzeitigen Vizetitel
Foto: Gold & Goose
ZX Moto krönte die Supersport-WM 2026 mit dem vorzeitigen Vizetitel
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Während Albert Arenas in Estoril den Titel der Supersport-WM vorzeitig sicherstellte, erreichten auch Valentin Debise und ZX Moto einen bedeutenden Meilenstein. Mit 291 Punkten nach elf von zwölf Rennwochenenden steht der Franzose bereits vor dem Finale in Jerez als Vizeweltmeister fest. Für den chinesischen Hersteller ist das ein außergewöhnlicher Erfolg in seiner ersten Supersport-WM-Saison.

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Dabei begann das Wochenende für Debise mit einer schwierigen Ausgangslage. In der Superpole kam der ZX-Moto-Pilot nicht über Platz 17 hinaus, obwohl ihm lediglich 0,559 Sekunden auf die Polezeit fehlten. Wie eng das Feld zusammenlag, zeigte sich auch im ersten Rennen: Debise wurde Sechster und erreichte das Ziel nur 1,225 Sekunden hinter Sieger Tom Booth-Amos auf der Triumph.

Historisches Ergebnis für ZX Moto

Am Sonntag gelang ihm nach dem Rennabbruch und dem Neustart über fünf Runden der Sprung aufs Podium. Mit 1,310 Sekunden Rückstand auf Kawasaki-Pilot Jeremy Alcoba wurde Debise Dritter. Dass er damit den zweiten WM-Platz endgültig abgesichert hatte, erfuhr er allerdings erst bei der Siegerehrung.

Im Artikel erwähnt

«Niemand hat es mir gesagt, als ich zum Podium ging. Ich schaute mir am Morgen zwar den Punktestand an und wusste in etwa, wie es steht. Doch auf dem Motorrad hat man keinen klaren Kopf. Ich erwartete aber, dass mir jemand etwas sagt. Ich habe das alles erst auf dem Podium herausgefunden», erklärte Debise.

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WM-Zweiter: Valentin Debise feierte seinen bisher größten Karriereerfolg
WM-Zweiter: Valentin Debise feierte seinen bisher größten Karriereerfolg
Foto: Gold & Goose
WM-Zweiter: Valentin Debise feierte seinen bisher größten Karriereerfolg
© Gold & Goose

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Der Vizetitel war für ihn keineswegs ein zufälliges Nebenprodukt eines guten Rennens. Nach dem schwierigen Qualifying behielt er sein Ziel im Blick und erkannte im entscheidenden Lauf, dass sich die Gelegenheit bot, die WM-Position abzusichern. «Der Vizetitel war mein großes Ziel vor dem Wochenende. Als ich sah, dass Booth-Amos gestürzt war und ich realisierte, vor Öncü und Masia zu sein, wusste ich, dass es meine Chance ist», schilderte der Franzose.

Sorgen vor dem Neustart von Lauf 2

Der Neustart stellte ihn jedoch vor eine besondere Herausforderung. Statt über eine längere Distanz seinen Rhythmus zu finden, musste Debise sofort angreifen. Dass ihm das gelang, schrieb er auch der Arbeit seiner Mannschaft während der Unterbrechung zu. «Es war ein Sprint über fünf Runden. Das ist eigentlich nicht mein Ding, vor allem nicht mit diesem Motorrad. Das Team machte nach dem Abbruch ein paar Änderungen. Damit war ich stark. Ich freue mich sehr über die Fortschritte an diesem Wochenende», hielt Debise fest.

Mit der 820RR-RS hat ZX Moto in Zusammenarbeit mit der erfahrenen Evan-Bros-Crew rund um Fabio Evangelista bereits in der Debütsaison ein Motorrad auf die Strecke gebracht, das Rennen gewinnen und um die vorderen WM-Positionen kämpfen kann. Der vorzeitig gesicherte Vizetitel bestätigt diese Konkurrenzfähigkeit über eine gesamte Saison. Für Debise ist es zugleich der bislang größte Erfolg seiner Karriere.

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Seine Freude galt deshalb besonders den Menschen, die das neue Projekt gemeinsam mit ihm entwickelt haben. «Ich habe die Aufgabe erledigt, die man mir gestellt hat. Ich muss dem Team danken für die Dinge, die sie unternommen haben, um mich schneller zu machen. Das ist wirklich etwas Besonderes und ich freue mich mehr für sie als für mich», betonte der ZX-Moto-Pilot. Mit dem Erreichten zufriedengeben will sich Debise trotzdem nicht. «Ich habe das Gefühl, meine Arbeit erledigt zu haben. Doch ich bin hungrig und will mehr!», kündigte der vorzeitige Vizeweltmeister an.

Willkommen in Estoril
Willkommen in Estoril
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
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Alex Lowes
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Jake Dixon
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Foto: Gold & Goose
Yari Montella
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Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
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Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
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Álvaro Bautista
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Surra
Lecuona, Bulega, Surra
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Sieger Nicolò Bulega
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Yari Montella
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© Gold & Goose

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Fahrer
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Zeit
Bestzeit
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01

52

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

6

10:01,340

1:39,263

25

02

7

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

6

+0,378

1:39,303

20

03

53

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

6

+1,310

1:39,093

16

04

61

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

6

+2,242

1:39,130

13

05

94

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

6

+2,665

1:39,533

11

06

65

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

6

+3,208

1:39,396

10

07

11

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

6

+3,369

1:39,598

9

08

77

Dominique Aegerter

Kawasaki WorldSSP Team

Dominique Aegerter

6

+3,707

1:39,156

8

09

40

Mattia Casadei

D34G WorldSSP Racing Team

Mattia Casadei

6

+5,255

1:39,514

7

10

91

Borja Jiménez

WRP Racing

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