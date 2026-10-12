ZX Moto feiert Vizetitel: Valentin Debise hat noch nicht genug!

Während Albert Arenas in Estoril den Titel der Supersport-WM vorzeitig sicherstellte , erreichten auch Valentin Debise und ZX Moto einen bedeutenden Meilenstein. Mit 291 Punkten nach elf von zwölf Rennwochenenden steht der Franzose bereits vor dem Finale in Jerez als Vizeweltmeister fest. Für den chinesischen Hersteller ist das ein außergewöhnlicher Erfolg in seiner ersten Supersport-WM-Saison.

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Dabei begann das Wochenende für Debise mit einer schwierigen Ausgangslage. In der Superpole kam der ZX-Moto-Pilot nicht über Platz 17 hinaus, obwohl ihm lediglich 0,559 Sekunden auf die Polezeit fehlten. Wie eng das Feld zusammenlag, zeigte sich auch im ersten Rennen: Debise wurde Sechster und erreichte das Ziel nur 1,225 Sekunden hinter Sieger Tom Booth-Amos auf der Triumph.

Historisches Ergebnis für ZX Moto

Am Sonntag gelang ihm nach dem Rennabbruch und dem Neustart über fünf Runden der Sprung aufs Podium. Mit 1,310 Sekunden Rückstand auf Kawasaki-Pilot Jeremy Alcoba wurde Debise Dritter. Dass er damit den zweiten WM-Platz endgültig abgesichert hatte, erfuhr er allerdings erst bei der Siegerehrung.

«Niemand hat es mir gesagt, als ich zum Podium ging. Ich schaute mir am Morgen zwar den Punktestand an und wusste in etwa, wie es steht. Doch auf dem Motorrad hat man keinen klaren Kopf. Ich erwartete aber, dass mir jemand etwas sagt. Ich habe das alles erst auf dem Podium herausgefunden», erklärte Debise.

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WM-Zweiter: Valentin Debise feierte seinen bisher größten Karriereerfolg Foto: Gold & Goose WM-Zweiter: Valentin Debise feierte seinen bisher größten Karriereerfolg © Gold & Goose

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Der Vizetitel war für ihn keineswegs ein zufälliges Nebenprodukt eines guten Rennens. Nach dem schwierigen Qualifying behielt er sein Ziel im Blick und erkannte im entscheidenden Lauf, dass sich die Gelegenheit bot, die WM-Position abzusichern. «Der Vizetitel war mein großes Ziel vor dem Wochenende. Als ich sah, dass Booth-Amos gestürzt war und ich realisierte, vor Öncü und Masia zu sein, wusste ich, dass es meine Chance ist», schilderte der Franzose.

Sorgen vor dem Neustart von Lauf 2

Der Neustart stellte ihn jedoch vor eine besondere Herausforderung. Statt über eine längere Distanz seinen Rhythmus zu finden, musste Debise sofort angreifen. Dass ihm das gelang, schrieb er auch der Arbeit seiner Mannschaft während der Unterbrechung zu. «Es war ein Sprint über fünf Runden. Das ist eigentlich nicht mein Ding, vor allem nicht mit diesem Motorrad. Das Team machte nach dem Abbruch ein paar Änderungen. Damit war ich stark. Ich freue mich sehr über die Fortschritte an diesem Wochenende», hielt Debise fest.

Mit der 820RR-RS hat ZX Moto in Zusammenarbeit mit der erfahrenen Evan-Bros-Crew rund um Fabio Evangelista bereits in der Debütsaison ein Motorrad auf die Strecke gebracht, das Rennen gewinnen und um die vorderen WM-Positionen kämpfen kann. Der vorzeitig gesicherte Vizetitel bestätigt diese Konkurrenzfähigkeit über eine gesamte Saison. Für Debise ist es zugleich der bislang größte Erfolg seiner Karriere.

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Seine Freude galt deshalb besonders den Menschen, die das neue Projekt gemeinsam mit ihm entwickelt haben. «Ich habe die Aufgabe erledigt, die man mir gestellt hat. Ich muss dem Team danken für die Dinge, die sie unternommen haben, um mich schneller zu machen. Das ist wirklich etwas Besonderes und ich freue mich mehr für sie als für mich», betonte der ZX-Moto-Pilot. Mit dem Erreichten zufriedengeben will sich Debise trotzdem nicht. «Ich habe das Gefühl, meine Arbeit erledigt zu haben. Doch ich bin hungrig und will mehr!», kündigte der vorzeitige Vizeweltmeister an.