Vor dem großen Umbruch: KTM poliert sein Supercross-Portfolio

Ein ganzes Arsenal an Modellen, vom Minicycle 50 SX bis zur Offroad-Speerspitze 450 SX-F: MXGP- und MX2-Sieger verwenden die Motocross-Spitzenmodelle aus Mattighofen, dazu setzen die Österreicher den Standard für alle Piloten diesseits der WM-Piloten, vom Nachwuchs- über den Amateur- bis in den Profibereich. In das letzte Modelljahr schickt KTM seine SX-Baureihe mit technischem Feinschliff: Neu gestaltete Kühlerabdeckungen, Dichtungen, Schnellverschlusssystem für Einspritzsystem-Schutzkappen, neue Kabelführungen – zahlreiche technische Details wurden von den Mattighofener Ingenieuren überprüft und überarbeitet. Mit der «Connectivity Unit Offroad» konnten Piloten in Kombination mit der KTM connect App Motorradcharakteristik, Traktionskontrolle und Fahrwerksabstimmung anpassen und so individuelle Setups verfeinern. Merkmale, die das bewährte Gesamtrezept des Motocross-Portfolios abrundeten und auch im neuen Modelljahr zum Paket gehören, dem Jahrgang 2027.

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Diesen sieht KTM als «immer noch die Referenz». Ins neue Produktionsjahr geht die aktuelle Generation der Modellfamilie deshalb vor allem mit optischem Feintuning: Mit bewährter Technik stellen die Innviertler vor allem die aufgefrischte Farbgebung in den Vordergrund: Mehr vom markentypischen Orange, garniert mit roten Akzenten. Die Grafiken werden direkt in die Kunststoffteile, wie Seiten- und Heckrahmenverkleidung, integriert, um Widerstandsfähigkeit gewährleisten zu können.

Das gesamte Portfolio wird aufgefrischt

Die gesamte Modellfamilie erfährt so eine Auffrischung. Das beinhaltet ein Portfolio aus neun Modellen, vom Minicycle bis zur Fullsize-Maschine, 2-Takter und 4-Takter. Für den Nachwuchs werden Maschinen mit 50, 65 und 85 Kubikzentimetern bereitgestellt, das Angebot ausgewachsener Zweitakter umfasst die 125 SX, 250 SX und 300 SX. Die Spitze stellen die 4-Takter 250 SX-F, 350 SX-F und 450 SX-F dar. Bei der 450 SX-F spricht KTM vom stärksten und vielseitigsten Triebwerk seiner Klasse. Gleichzeitig bildet es die mechanische Basis für das Wettbewerbsmotorrad für die Dakar-Rallye, die 450 Rally .

Das Herz bildet bei allen Modellen der vom jeweiligen letztjährigen Modell bekannte Rahmen: Hydrogeformte, lasergeschnittene und robotergeschweißte Stahlrahmen sollen im Hinblick auf Rückmeldung, Stabilität, Flex und Gewicht kontinuierlich weiterentwickelt worden sein. Hausmarke WP liefert Federungs- und Dämpfungselemente der XACT-Reihe. Dazu kommen Pankl‑Getriebe, Dunlop Geomax MX34 Reifen, Excel‑Felgen mit CNC‑gefrästen Naben, Brembo Kupplungs‑ und Bremssysteme, NEKEN‑Lenker, ODI Lock‑On Griffe und Keihin‑Drosselklappenkörper.

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KTM stellt seine neuen Supercross-Bikes vor Foto: KTM KTM stellt seine neuen Supercross-Bikes vor © KTM