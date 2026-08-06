Jorge Martin (Aprilia) wundert sich auch in England noch über WM-Führung

Auf der britischen Insel verabschiedet die MotoGP die kurze Sommerpause – in Silverstone geht es in Teil II der 2026er-Saison mit 22 Events. An der Spitze der Tabelle steht durchaus überraschend, Jorge Martin. Der Champion der Saison 2024 überzeugte zwar weniger durch überragende Einzelergebnisse, dafür umso mehr als Punktesammler und als Pilot, der im entscheidenden Moment weniger Fehler machte. Unrühmliche Ausnahme bildet der Ungarn-GP, als Martin die Situation nach dem Start falsch einschätzte und drei Aprilia-Asse aus dem Wettbewerb schoss.

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Kurios auch: Martin hält die WM-Führung und zugleich die Spitzenposition in der Sturzstatistik. In elf Events stürzte Martin 16-mal, allein in Catalunya waren es sieben. Für Martin bis heute ein gutes Beispiel für seine Lage: «Wir hatten im ersten Teil der Saison sehr gut einen Weg, eine Basis gefunden. Doch beim Versuch, uns weiter zu verbessern, sind wir nicht weitergekommen. Im Gegenteil: In Barcelona haben wir uns verrannt, ich hatte sieben Stürze inklusive des Tests und das hat auch das Selbstbewusstsein gedrückt.»

Jorge Martin geht als MotoGP-Spitzenreiter in die zweite Saisonhälfte Foto: Gold and Goose Jorge Martin geht als MotoGP-Spitzenreiter in die zweite Saisonhälfte © Gold and Goose

Martin weiter: «Ich denke aber, wir haben das hinter uns gelassen. Wir haben jetzt so viele Informationen gesammelt, dass ich hoffe, wir können wieder richtig ansetzen.« Der Aprilia-Pilot schilderte auch die Zusammenarbeit mit seinem Crew-Chief Daniele Romagnoli. «Ich arbeitete schon bei Ducati vier Jahre mit Daniele zusammen und wir haben sehr viel Erfahrung, wissen eigentlich immer, was zu tun ist. Doch wir beiden mussten das bei Aprilia neu lernen und es fehlt immer noch Zeit. Ein weiterer Test wäre sehr gut – aber dafür haben wir keine Zeit, also müssen wir die Freitage nutzen, um noch mehr zu verstehen.»

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Die entscheidende Botschaft formulierte der «Martinator» nicht ohne Augenzwinkern: «Ich bin selbst überrascht, ganz vorne zu sein. Klar, habe ich viele beendet und oft Punkte geholt – aber ich hatte auch Probleme. Sicher ist: Ich fühle mich gerade nicht als Tabellenführer, einige Jungs sind derzeit stärker auf der Strecke. Und das gilt es zu ändern. Das Gute ist – das Potenzial ist vorhanden.»

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Interessant: 2025 musste Jorge Martin den Silverstone-GP verletzungsbedingt auslassen. Vor den Rennen im vergangenen Jahr hatte Martin mit der Ansage für Aufsehen gesorgt, Aprilia mangels Konkurrenzfähigkeit vorzeitig zu verlassen. Teamkollege Bezzecchi entwaffnete den Spanier am Sonntag mit einem Sieg. Gute Erinnerungen hat Martin an 2024. Damals holte er mit zwei zweiten Plätzen wichtige Punkte auf dem Weg zur Krone.

Komfortabel ist die Situation an der WM-Spitze nicht. Im Abstand von 24 Zählern folgen mit Ogura, Marc Marquez, Bezzecchi und Di Giannantonio gleich vier Konkurrenten.