Moreira zu 2027: «Diese Frage wird wohl das gesamte Wochenende kommen»

MotoGP-Rookie Diogo Moreira fiel in der ersten Saisonhälfte 2026 durch eine steile Lernkurve auf. Bei seinem ersten Grand Prix in der Königsklasse in Thailand landete der Brasilianer auf Rang 13, danach zeigte er konstant gute Leistungen. Seine bislang besten Ergebnisse schaffte der Klassenneuling in Ungarn – mit den Rängen 7 und 6 lieferte Moreira auf dem Balaton Park Circuit eine bärenstarke Talentprobe ab. In der WM-Tabelle liegt Moreira derzeit auf Rang 15, womit er hinter Luca Marini zweitbester Honda-Pilot ist.

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Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte auf dem Silverstone Circuit war Moreira zur Auftaktpressekonferenz für das Rennwochenende eingeladen. Der obligatorische Medientermin fand dieses Mal aber nicht auf der Rennstrecke, sondern im rund zwei Autostunden entfernten London statt. Moreira hatte im Herzen der englischen Hauptstadt, im «Outernet London», gemeinsam mit Marco Bezzecchi (Aprilia), Pedro Acosta (KTM), Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) und Lokalmatador Cal Crutchlow (LCR Honda) einen Auftritt vor den Fans und stand dabei den Journalisten Rede und Antwort. Das Event entsprach ganz der Neuausrichtung der MotoGP unter Liberty Media – mit dem Ziel, den Sport näher an die Fans heranzuführen.

Zurück zu Diogo Moreira – wie war seine Sommerpause? «Ich versuchte, die MotoGP-Welt etwas zu vergessen. Das war aber schwierig. Ich habe eine Woche mit meiner Familie und am Strand verbracht und habe trotzdem an das Motorrad gedacht», musste der 22-Jährige zugegen. «Ich denke aber, dass wir vollkommen bereit sind, um auf die Rennstrecke zurückzukehren und den Fokus auf den letzten Teil der Saison zu legen. Ich bin glücklich, zurück zu sein.»

Nach der guten ersten Saisonhälfte – worauf legt Moreira den Fokus bei den letzten elf Rennwochenenden? «Das ist schwer zu sagen. Wir müssen jetzt einmal ins Wochenende starten und sehen, wo wir mit der Honda stehen. Wir starten von neu und müssen versuchen, ruhig zu bleiben.»

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Letztes Jahr kämpfte Moreira auf dem Silverstone Circuit in der Moto2-WM um den Sieg, das Rennen beendete er dann auf Rang 2. Was denkt er, was er mit der MotoGP-Honda in Silverstone erreichen kann? «Ich mag das Layout hier. Ich hoffe, dass ich sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen um einen Top-10-Platz kämpfen kann. Wir versuchen, das Wochenende zu genießen», so Moreira. «Das Wetter hier ist aber immer tückisch. Ich und Cal (Crutchlow) sind normalerweise weiter hinten in der Gruppe unterwegs, aber wenn es beispielsweise zu regnen beginnt, können auch wir um den Sieg kämpfen.»

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen TV-Programm Morgen Silverstone: International Livestream MotoGP World Championship 08.08.2026 - 10:35

Wo wird Moreira 2027 fahren? Bei LCR oder im Honda-Werksteam?

Moreira hat bei Honda einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Noch ist nicht bekanntgegeben worden, ob es für ihn nächstes Jahr bei LCR oder im Werksteam weitergeht. Mit den guten Leistungen, die er in dieser Saison zeigt, könnte er 2027 ins Werksteam befördert werden und dort an der Seite von Neuzugang Fabio Quartararo fahren. In der Sommerpause verkündete HRC offiziell die Verpflichtung des Franzosen und auch von Moto2-Ass David Alonso. Beim Kolumbianer wurde ebenfalls nicht gesagt, in welchem Team er fahren wird.

Wann wird die offizielle Verlautbarung kommen? «Diese Frage wird wohl das gesamte Wochenende kommen», schmunzelte der Honda-Pilot. «Die Situation ist aber immer noch dieselbe. Wir warten ab, aber ich denke, dass es viele andere wichtige Dinge gibt, über die ich nachdenken muss. Am Ende muss ich meinen Job machen und versuchen, an diesem Wochenende fokussiert zu sein. Mit Sicherheit wird es aber schon bald irgendwelche Neuigkeiten geben.»