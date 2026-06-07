Teammanager Ian Harrison über die Ursache des Ausfalls von Jorge Prado

Jorge Prado fiel in der letzten Runde des ersten Laufs der US Nationals in Hangtown auf Platz 4 liegend aus. «Es war ein Motorproblem», erklärte Harrison. «Wir haben alle Daten aufgezeichnet und wissen, dass Öldruck und Kühlwasser okay waren, aber es ist im Motor etwas kaputtgegangen. Wir konnten der Sache in der Rennpause nicht auf den Grund gehen, sondern haben uns darauf konzentriert, den Motor zu wechseln. Wir werden erst im Laufe der kommenden Woche genau wissen, was passiert ist. Dieser Defekt kam völlig aus dem Nichts. Seit ich hier bin, ist es der erste 450er-Motorschaden, den ich gesehen habe.»

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Technische Probleme von Herlings und Lucas Coenen in Kegums

In dieser Saison gibt es eine auffällige Häufung von Defekten und Ausfällen. Ist das Zufall oder Schicksal? HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings fiel im zweiten Lauf von Kegums ebenfalls komplett aus und es war bereits sein dritter Totalausfall im 8. Grand Prix und nach dem Deutschland-Grand-Prix ist es der zweite Totalausfall in Folge. Lucas Coenen musste im ersten Lauf von Kegums ohne Kupplung fahren, die nicht mehr trennte. Der Belgier kam mit der Situation klar und konnte das Rennen dennoch gewinnen.

Kupplung im Motocross

Am Start ist die Kupplung selbstverständlich unerlässlich. Wenn die Kupplung schon vor dem Start kaputtgeht, ist für den Fahrer das Rennen gelaufen. Während des Rennens ist es anders, weil viele Schaltvorgänge während der Sprünge vorgenommen werden oder während der Entlastungsphasen des Hinterrads. Das bedeutet, dass die Gänge problemlos auch ohne Kupplung gewechselt werden können, wenn der Fahrer kurz vom Gas geht. Dennoch war Lucas nach dem Rennen sauer, denn ein Kupplungsverlust bringt ein entscheidendes Problem mit sich: Bei einem starken Bremsmanöver und blockierendem Hinterrad wird der Motor wegen des nicht unterbrochenen Kraftschlusses sofort abgewürgt. Falls das passiert, muss ohne Kupplung der Leerlauf gefunden werden, um den Motor überhaupt wieder anzulassen. Mit funktionierender Kupplung reicht das Ziehen der Kupplung und die Betätigung des Startknopfs. Wenn der Motor wieder läuft, muss das Motorrad leicht angeschoben werden, um den Gang einzulegen und den Kraftschluss wiederherzustellen. Mit anderen Worten: Ein Bremsmanöver oder ein kleiner Sturz kann mit defekter Kupplung das Aus bedeuten.

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