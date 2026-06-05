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Vorschau US Nationals Hangtown: Schlägt jetzt die Stunde von Jorge Prado?

Die US Nationals gehen am kommenden Wochenende in Hangtown (Kalifornien) in ihre zweite Runde. HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence hat die Führung übernommen, aber auch mit Jorge Prado ist zu rechnen.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 450

Die US Nationals gehen in Hangtown in ihre zweite Runde
Die US Nationals gehen in Hangtown in ihre zweite Runde
Foto: AMA
Die US Nationals gehen in Hangtown in ihre zweite Runde
© AMA

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Im Artikel erwähnt

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Am kommenden Wochenende geht es in Hangtown (Kalifornien) mit der zweiten Runde der US Nationals weiter. Die Wetteraussichten sind bei Sonnenschein und Temperaturen bis 30 Grad Celsius ausgezeichnet.

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Ausgangslage 450er-Klasse

Der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence konnte beim Saisonauftakt in Pala einen souveränen Doppelsieg erringen und auch Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado hinterließ mit zwei zweiten Plätzen einen guten Eindruck. «Für mich ist es ein guter Ausgangspunkt für die Outdoor-Saison», erklärte der Spanier nach dem Saisonauftakt in Pala. Jett Lawrence stand dort mit einem 4-3-Ergebnis ebenfalls auf dem Podium. 450er-Rookie Haiden Deegan haderte noch ein wenig mit seinen Starts, aber es wird nicht mehr lange dauern, dass auch er um Siege kämpfen kann. Neben den Lawrence-Brüdern, Prado und Deegan bringt sich aber auch Justin Cooper unauffällig und stetig in Position.

450 Tabellenstand nach Runde 1 von 11:

  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 50

  2. Jorge Prado (E), KTM, 44, (-6)

  3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 38, (-12)

  4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 36, (-14)

  5. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 35, (-15)

  6. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 32, (-18)

  7. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 31, (-19)

  8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-23)

  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 25, (-25)

  10. Christian Craig (USA), Honda, 22, (-28)

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

250: Die künftigen Kontrahenten von Sacha Coenen

Aus europäischer Perspektive beobachten wir die 250er-Klasse natürlich auch in Erwartung des Gastauftritts von Sacha Coenen, der schon beim nächsten Rennen in Thunder Valley in einer Woche gegen Seth Hammaker und den neuen Star am Horizont, Caden Dudney, antreten wird. Auch wenn in dieser Klasse schon einige Fahrer verletzt ausgeschieden sind: SX-Champion Cole Davies, Levi Kitchen, Chance Hymas und nicht zuletzt Jo Shimoda werden für den Belgier keine leichten Gegner werden.

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250 Tabellenstand nach Runde 1 von 11:

  1. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 47

  2. Caden Dudney (USA), Yamaha, 34, (-13)

  3. Cole Davies (NZL), Yamaha, 34, (-13)

  4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 34, (-13)

  5. Julien Beaumer (USA), KTM, 33, (-14)

  6. Jo Shimoda (J), Honda, 33, (-14)

  7. Lux Turner (USA), Yamaha, 30, (-17)

  8. Chance Hymas (USA), Honda, 29, (-18)

  9. Nick Romano (USA), Kawasaki, 28, (-19)

  10. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 23, (-24)

So können die Rennen verfolgt werden:

Hangtown National Zeitplan MESZ *):

Samstag, 6. Juni 2026

  • 17:00 – 250 Training Gruppe B

  • 17:20 – 250 Training Gruppe A

  • 17:50 – 450 Training Gruppe A

  • 18:10 – 450 Training Gruppe B

  • 18:50 – 250 Zeittraining Gruppe B

  • 19:00 – Race Day Live

  • 19:10 – 250 Zeittraining Gruppe A

  • 19:30 – 450 Zeittraining Gruppe A

  • 19:50 – 450 Zeittraining Gruppe B

  • 20:35 – 250 LCQ

  • 20:50 – 450 LCQ

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Rennen:

  • 21:20 – Eröffnung

  • 22:11 – 250 ccm Lauf 1

  • 23:10 – 450 ccm Lauf 1

Sonntag, 7. Juni 2026

  • 00:46 – 250 ccm Lauf 2

  • 01:45 – 450 ccm Lauf 2

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr

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1

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

25

2

Jorge Prado

Jorge Prado

22

3

Placeholder - Racer

Justin Cooper

20

4

Jett Lawrence

18

5

Placeholder - Racer

Haiden Deegan

17

6

Placeholder - Racer

RJ Hampshire

16

7

Placeholder - Racer

Chase Sexton

15

8

Placeholder - Racer

Aaron Plessinger

14

9

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

13

10

Mikkel Haarup

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