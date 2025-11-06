Paukenschlag: Martin Tomczyk verlässt ABT Sportsline

Überraschung bei ABT Sportsline: Der ehemalige DTM-Meister Martin Tomczyk ist nicht mehr Teamchef des Lamborghini-Teams. Thomas Biermaier übernimmt die Rolle. Auch Angelie Krampitz verlässt das Team.

Überraschung bei ABT Sportsline: Martin Tomczyk ist nicht Teamchef des DTM-Programms der Allgäuer Mannschaft. Nach einem schwierigen Jahr 2025 tritt der ehemalige DTM-Rennsieger einen Schritt zurück und gibt die Führung des Projekts ab. Tomczyk wird aber bis Mai das Langstreckenprojekt des Teams auf der Nürburgring-Nordschleife leiten und dabei die Vorbereitung auf das 24h-Rennen auf dem Nürburgring delegieren.

«Die Entscheidung, die DTM abzugeben, ist mir nicht leichtgefallen», so Martin Tomczyk in einem Statement gegenüber dem Motorsport-Magazin. «Aber ich habe gemerkt, dass ich mir mehr Zeit für meine Familie und private Projekte wünsche. Ich bin nach meiner aktiven Laufbahn direkt ins Management eingestiegen - erst bei Gerhard Berger, dann bei ABT. Deshalb ist die Familie etwas zu kurz gekommen.»

Die Führung des DTM-Projekts bei ABT Sportsline übernimmt derweil Thomas Biermaier, der gleichzeitig auch Geschäftsführer des Unternehmens ist. Bereits vor Tomczyk war Biermaier Teamchef. Ende Oktober zog sich Biermaier zudem aus dem operativen Geschäft des Team Lola Yamaha ABT in der Formel E zurück. Ursprünglich wollte Biermaier sich verstärkt auf die Geschäftsführung des Unternehmens aus dem Allgäu konzentrieren und verstärkt aus dem Motorsport zurückziehen, wie er bereits angekündigt hatte.

«Die Vorbereitung auf die DTM und das 24-Stunden-Rennen laufen in den nächsten Monaten komplett parallel und werden für uns alle ein ziemlicher Kraftakt. Deshalb bin ich sehr froh, dass uns Martin noch bis Mai unterstützt, obwohl sein ursprünglicher Vertrag im Oktober auslief. Dass mein Herz für den Motorsport und für die DTM schlägt, ist kein Geheimnis. Ich freue mich darauf, wieder stärker involviert zu sein. Möglich wird das durch die Umstellung in der Formel E. Dort laufen nun alle Fäden bei Fred Espinos zusammen», so Biermaier im Statement.

Seit dem 1. März 2023 war Tomczyk in leitender Funktion bei ABT Sportsline, nachdem er zuvor für die ITR gearbeitet hatte. Er koordinierte seitdem alle Motorsportaktivitäten des Teams aus Kempten.

Über die Wintermonate wird ABT Sportsline in mehreren Bereichen umstrukturiert, denn auch Teammanagerin Angelie Krampitz hat das Team verlassen. Krampitz, die zuvor unter anderem für Walkenhorst Motorsport und Engstler Motorsport gearbeitet hat, wird weiterhin im Motorsport tätig sein.