Franco Morbidelli (7.) rettete den Tag von VR46

VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli hatte im FP1 in Barcelona große Schwierigkeiten. Im MotoGP-Zeittraining konnte er sich dank harter Teamarbeit doch noch ins Q2 retten. Es steht noch viel Arbeit bevor.

Drei Tage nachdem Ducati-Pilot Franco Morbidelli seine weitere Zukunft geregelt hatte – am 2. September verlängerte er mit VR46 Racing für die Saison 2026 –, ging «Morbido» am Freitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wieder seiner Arbeit nach.

Das MotoGP-Zeittraining beendete er auf Rang 7, womit ihm der direkte Einzug ins Q2 gelang. Dabei sah es am Freitagmorgen noch düster aus – im ersten freien Training war Morbidelli nur auf Position 19 zu finden.

Mit Tag 1 in Montmelo konnte er dennoch zufrieden sein: «Es war ein positiver Freitag, denn wenn man direkt ins Q2 kommt, bedeutet das, dass das Ergebnis gut ist», bestätigte der 30-Jährige. Er betonte zugleich, dass er und seine VR46-Crew einen harten Arbeitstag hatten. «Wir mussten kämpfen, um dieses Leistungsniveau zu erreichen. Wir sind ziemlich weit hinten gestartet, ich hatte kein gutes Gefühl auf dem Motorrad, aber das Team hat gut gearbeitet und wir haben zwei solide Zeitenjagden hinbekommen.»

Die Grip-Verhältnisse auf der katalanischen Piste machten auch Morbidelli zu schaffen. «Der Hinterradgrip ist das Hauptproblem auf dieser Strecke, daher müssen wir daran arbeiten, ihn zu verbessern. Hier ist die Konkurrenz stärker als sonst, daher müssen wir gut arbeiten und uns auf die Rennen konzentrieren.»

Teamkollege Fabio Di Giannantonio erlebte einen rabenschwarzen Tag – er wurde im Zeittraining nur 17. und muss am Samstag im Q1 antreten.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona © Gold & Goose Willkommen in Barcelona © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Pirelli Reifen © Gold & Goose Ein Fan © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Zeittraining (5. September):

1. Brad Binder (ZA), KTM, 1:38,141 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,104 sec

3. Alex Marquez (E), Ducati, +0,139

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,224

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,262

6. Enea Bastianini (I), KTM, +0,349

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,370

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,370

9. Luca Marini (I), Honda, +0,381

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,458

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,461

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,515

13. Joan Mir (E), Honda, +0,589

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,619

15. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,633

16. Alex Rins (E), Yamaha, +0,691

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,774

18. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,841

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,883

20. Aleix Espargaro (E), Honda, +1,016

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,029

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,045

23. Maverick Vinales (E), KTM, +1,167

24. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,861